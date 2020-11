Restriktioner betyder midlertidig lukning af pizzeria på Mors: - Det er ikke let, men vi skal passe på hinanden

Del Porto i Nykøbing er endt i en uheldig situation, fordi den ene ejer bor i Thisted, men der er forståelse for, at det må være sådan

NYKØBING/THISTED:Et pizzeria på Mors mærker nu konsekvenserne af de skærpede corona-restriktioner i syv nordjyske kommuner, herunder Thisted Kommune.

Pizzaria Trattoria Del Porto, der i daglig tale går under navnet Del Porto og ligger på Havnen i Nykøbing, er nødt til at lukke midlertidigt.

Det sker, fordi en af pizzeriaets to ejere, Aram Hamliko, bor i Thisted.

- Med restriktionerne må jeg ikke køre til Nykøbing, og når jeg ikke kan det, kan vi ikke holde åbent, siger Aram Hamliko.

Han fortæller, at Del Portos anden ejer, Darwish Abdo, ganske vist bor i Nykøbing, men han kan ikke uden videre overtage hans opgaver.

Ifølge Aram Hamliko kan det heller ikke svare sig at forsøge at finde en anden, der midlertidigt kan tage over for ham.

Åbner igen hurtigst muligt

Lukningen er ikke god for pizzeriaets økonomi, og det skal nu undersøges, om der er økonomisk hjælp at hente, fortæller Aram Hamliko.

Men trods den vanskelige situation, som pizzeriaet står i, har han forståelse for, at det er nødt til at være sådan.

- Det er ikke let, men vi skal passe på hinanden, siger Aram Hamliko.

Lige nu kan han ikke gøre andet end at gå derhjemme og vente på, at det igen er i orden for ham at krydse kommunegrænsen til Mors.

- Vi håber, det snart bliver bedre, siger Aram Hamliko og fortæller, at Del Porto åbner igen, så snart det er muligt.