Rideklub er reddet: Frivillige sprang til, da det så kritisk ud

LEGIND:Ingen havde på forhånd meldt sig på banen, da Morsø Rideklub torsdag aften afholdt ekstraordinær generalforsamling med det mål at finde hele fire nye bestyrelsesmedlemmer, herunder en ny formand. Men på selve mødet lykkedes det alligevel at få besat posterne.

På den ordinære generalforsamling var der kun en enkelt, der havde mod på at fortsætte i bestyrelsen, mens fire ud af de fem bestyrelsesmedlemmer ønskede at stoppe. Og den aften var der ikke nogen, der meldte sig til at tage en tørn.

Derfor lagde klubben i starten af marts et opslag på Facebook, hvor man gjorde det klart, at "uden en bestyrelse er der desværre ingen Morsø Rideklub". Der er brug for, at nogen melder sig på banen, hvis der også i fremtiden skal være en rideklub i Legind, lød opfordringen.

Den afgående formand Søren Bek fortæller, at det i perioden op til den ekstraordinære generalforsamling 30. marts ikke var lykkedes at få nogen til at give tilsagn om at stille op til bestyrelsen, så det var med en vis spænding, deltagerne i mødet troppede op i rideskolens rytterstue torsdag aften.

- Men der var heldigvis nogen, der sagde ja, da de blev opfordret på mødet, så det lykkedes at få en fuld bestyrelse og en formand for alle udvalgene, konstaterer Søren Bek tilfreds.

Den ny bestyrelse består af Tina Stampe, formand, Sascha Stampe, næstformand, Ann Haaning, sekretær, Camilla Haack Jensen, kasserer, og René Hvidbjerg Mikkelsen.

Morsø Rideklub har her i foråret to stævner på programmet, dels et forårsstævne for klubbens egne medlemmer søndag 16. april og dels et stort distriktsstævne i pinsedagene i slutningen af maj.