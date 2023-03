Rideklub i nødråb: Uden bestyrelse er der ingen klub

LEGIND:"Skal der også i fremtiden være en Morsø Rideklub?"

Det spørgsmål stiller bestyrelsen for klubben nu i et opslag på klubbens Facebook-side, for situationen er alvorlig. Hele fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer ønsker at stoppe, og på generalforsamlingen for nyligt lykkedes det ikke af finde et tilstrækkeligt antal nye folk. Kun en enkelt meldte sig.

Søren Bek, der er formand for bestyrelsen, siger:

- Der skal findes nogle, der vil. Der er ikke noget, der kan fungere, uden at der er en bestyrelse. Det er ellers et fint og veldrevet sted, og vi har ikke specielt ondt i økonomien på nogen måde. Men vi skal have fundet nogle, der vil tage den der frivillighedstjans, som det er. Og så er man måske nødt til at gøre lidt hårdt opmærksom på, at det skal der altså findes.

30. marts skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og indtil da forsøger klubben at gøre opmærksom på nødvendigheden af, at nogle stiller op til bestyrelsesposterne.

- Vi skal rundt og have fat i nogle folk. Så er der forhåbentlig nogle, der melder sig, siger Søren Bek.

Selv har han siddet i bestyrelsen i seks år nu.

- Jeg synes lige, at jeg trænger til et pusterum. Der har været meget i de seks år, lige fra herpes til corona. Det er nok det, der har slidt lige rigeligt, siger han.

Bestyrelsen understreger i opslaget, at det er vigtigt, at kommende bestyrelsesmedlemmer ikke bare lægger navn til, men også er klar til at engagere sig i arbejdet. Det skal være nogen, der brænder for klubben og som vil tage del i driften.

- Ellers er der jo ingenting ved det, konstaterer Søren Bek.

Formanden tror dog på, at der bliver fundet en løsning.

- Jeg er da optimist. Men vi er nødt til at gøre opmærksom på, at det er alvorligt, hvis ikke der er nogen, der vil yde en indsats, fastslår han.

Den akutte mangel på frivillige kræfter til Morsø Rideklubs bestyrelse ændrer dog ikke på, at klubben i pinsen holder sit store distriktsstævne.

- Alle os, der plejer at lave stævner, fortsætter med det, siger Søren Bek og tilføjer:

- Men det var sjovere bare at kunne koncentrere sig om det.