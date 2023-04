Rift om strandnære boliger længe før de bliver bygget

NYKØBING:- Det er en lang proces, der først er startet nu, men vi har et godt projekt på tegnebrættet. Vi håber, at lokalplanen bliver taget godt imod, så der ikke kommer bump på vejen. Jeg kan i hvert fald garantere, at der vil være interesse for at flytte ind i de kommende 12 huse. Vi mærker massiv efterspørgsel på fritliggende boliger.

Det siger Henrik René Christensen, formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening. Det projekt, han taler om, er 12 planlagte andelsboliger på adressen Fyrvejen 67 i Nykøbing Nord. Det er der banet vej for vej for gennem nedrivning af den dårligste del af den tidligere kommunale og regionale institution Strandgården og ved, at Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø onsdag sendte forslag til Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen i fem ugers offentlig høring fra 28. april til 2. juni.

- Planen giver plads til til 12 tæt-lave boliger. Der lægges vægt på, at de skal passe ind i det fjordnære og grønne område, som det er derude. Træerne skal i stort omfang blive stående, og vi vil fra kommunens side sikre, at det rekreative følger med. Den kystnære beliggenhed vil ikke give problemer med de statslige myndigheder i og med, det er et tidligere bebygget område i byzone, som planlinjerne er lagt udenom, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Lokalplanområdet er på 5800 kvadratmeter og strækker sig langs nordsiden af Fyrvejen et par hundrede meter fra strandkanten. Beplantningen på områdets nordlige del bliver en del af Strandparken, mens beplantningen i lokalplanområdets østlige del fungerer som områdets naturlige afgrænsning mod nabogrundene. I beplantningen i den nordlige del er der udpeget et karakteristisk træ, som ifølge kommunen tilfører området en særlig naturmæssig værdi. Yderligere er der i den østlige del af lokalplanområdet også en privat fællesvej, som fører op til en eksisterende bolig nordøst for lokalplanområdet. På begge sider af denne vej er der høje allétræer.

- Vi vil naturligvis respektere naturen, når vi bygger i det kystnære område, siger Henrik René Christensen, formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening. Arkivfoto

- Vi vil selvfølgelig tage hensyn til træbevoksningen, og vise respekt for naturen, når vi skal detailprojektere. Det har vi allerede været i god dialog med kommunen om. Vi har et skitseprojekt til 10 treværelses- og to fireværelses boliger fordelt på dobbelthuse i ét plan. Alle medlemmer vil kunne søge boligerne, når de står færdige, og jeg har en forventning om, at vi kan komme i gang med byggeprocessen i år. Men nu skal vi først have lokalplanen på plads, siger Henrik René Christensen.

Andelsboligforeningen køber grunden af Morsø Kommune til en pris, der fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af skitse A, som bliver grundlaget for det kommende udbud på projektet. Den tilbageværende del af Strandgården, som bliver nabo til de kommende boliger, benyttes af af kommunen til dens psykiatritilbud på socialområdet.