Robotfabrikken Bila: Fortæl os hvad vi skal!

TØDSØ:- Vi er i dyb dialog med Erhvervsminisiteriet, kommunerne og andre virksomheder. Vi siger, at de må finde en løsning på det her beskæftigelsesproblem, og det har de værs’go at gøre inden mandag!

Så skarpt trækker Jens Erik Majgaard, økonomidirektør i robotteknologivirksomheden Bila A/S i Morsø Food Park i Tødsø, situationen op på Dag 1 af regeringens skærpede Covid-19-beredskab for syv nordjyske kommuner.

75 af de omkring 200 medarbejdere, Bila beskæftiger i sin hovedafdeling på Mors, bor i Thisted Kommune, som der er udstedt påbud om at begrænse ind- og udkørsel til og fra mest muligt de kommende fire uger.

- Det blev sagt torsdag, at man kunne bruge fredagen til at finde ud af, hvordan tingene skal foregå. Det gør vi så, og det har betydet, at alle er mødet på arbejde fredag. Men vi kan ikke lukke produktionen ned, uden at det får en hel anden konsekvens for os og for samfundsøkonomien. Vi lægger det over til kommunerne, som må finde nogle løsninger, som gør, at vi rent faktisk kan møde ind, siger Jens Erik Majgaard.

Han tilføjer dog, at en del af de 75 fra Thisted kommune vil kunne arbejde fra hjemadressen.

- Og det har vi sat gang i. Men vi har også rigtigt mange i produktionen, som ikke kan. Det gælder nok halvdelen af de 75. Men de, der kan arbejde hjemme og som bor i en af de berørte kommuner, vil arbejde hjemmefra fra på mandag, siger økonomidirektøren.

Efter hans opfattelse er et konsekvent forbud mod at krydse kommunegrænsen en overreaktion set i forhold til Bilas erfaringer.

- Siden coronaen kom til landet i marts, har vi kun haft to smittetilfælde blandt ansatte i samtlige vores afdelinger, siger Jens Erik Majgaard.

Sjørring holder sig i gang

Sjørring Maskinfabrik A/S har omvendt en del medarbejdere fra Mors, men her har man kørt en fordelingsordning for de ansatte.

- Vi forventer at kunne organisere os ud af denne situation, så kunderne ikke vil mærke store ændringer. Til de medarbejdere, der bor i andre kommuner, siger vi, at vi ønsker, at de arbejder hjemmefra i den kommende tid. Det gælder også folk fra Thisted Kommune, som kan arbejde hjemmefra, siger administrerende direktør Klaus Kalstrup.

Men Sjørring Maskinfabrik skal holdes i gang, understreger han.

- Vi hæfter os ved, at regeringen har meldt ud, at produktionsvirksomheder så vidt muligt skal fortsætte med at producere. Vi trækker folk hjem fra fordeling og fra kurser for at kunne holde hjulene i gang, men der vil selvfølgelig være en del medarbejdere i den fysiske del af produktionen, som vi vil være nødt til at holde hjemme i den kommende tid, siger Klaus Kalstrup.