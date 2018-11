Robotfirma vinder vækstpris for Nordjylland

NYKØBING: Mors-virksomheden Bila A/S er dette års vinder af EY Entrepreneur Of The Year i Region Nordjylland. Prisen, der gives til de dygtigste og mest innovative vækstskabere, blev overrakt ved et arrangement torsdag aften i Aalborg.

Bila, der leverer rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og servicering af robotanlæg, er kendetegnet ved godt købmandskab, vindermentalitet, engagerede medarbejdere og høj vækst, lyder det fra den regionale jury.

Danmark er blevet et foregangsland, når det gælder optimering af produktion og automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter, og den regionale jury hæfter sig bl.a. ved, at Bila er med til at drive denne udvikling.

- Juryen peger også på, at mere end 1000 automatiseringsløsninger til Danmark, Skandinavien det øvrige europæiske og amerikanske marked vidner om et stort potentiale, og en vinder med en karismatisk entrepreneur, der skinner igennem og har store ambitioner, siger Allan Terp, Partner i EY og ansvarlig for region Nordjylland i EY Entrepreneur Of The Year.

Med sejren er Bila A/S klar til landskåringen, som finder sted i Forum i København 29. november.