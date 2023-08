Robotter til hele verden: Nordjysk firma indgår nyt partnerskab

Det er to store firmaer med speciale inden for robotteknologi, der nu kommer til at arbejde endnu tættere sammen, når BILA A/S, med base i Nykøbing, nu indgår partnerskab med Mobile Industrial Robots (MiR).

BILA, der har speciale i automatisering og produktionsoptimering, er i forvejen Certified System Integrator af MiR's autonome mobile robotter (AMR'er), og med det nye samarbejde skal BILA markedsføre og sælge MiR robotter til integratorer og slutbrugere, fremgår det af en pressemeddelelse, som MiR har sendt ud.

Det er desuden planen, at BILA skal bistå industrikunder over hele verden med at implementere MiR's robotter og integrere brugen af AMR'erne med anden automatisering og robotteknologi.

"Vi har haft et stort ønske om at etablere et tæt samarbejde med en partner, der har stærke kompetencer inden for automatisering og intralogistik. Her står BILA særligt stærkt i kraft af deres professionalisme og kundeplatform inden for automatisering, så vi har høje forventninger til samarbejdet. Vores MiR robotter er særdeles velegnede til mange af BILA's kunder, og kombinationen af vores fælles værditilbud bliver et stort plus for mange virksomheder", udtaler MiR's præsident, Jean-Pierre Hathout i pressemeddelelsen.

MiR blev grundlagt i Danmark i 2013 og er vokset til at blive en global virksomhed med næsten 220 distributører og certificerede systemintegratorer i 60 lande. MiR blev opkøbt af den amerikanske koncern Teradyne i 2018, men har dog fortsat sit hovedkvarter i Odense med regionale kontorer flere steder i både Europa, USA og Asien.