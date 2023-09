Rockband fandt formen i det vilde Vester Assels

"Take me back to the cornfields of ..."

Ikke Indiana, West Virginia eller et andet sagnomspundet amerikansk sted. Vester Assels, såmænd! Her står majsen højt lige uden for døren i landsbyen på Sydmors, og just her har bandet Bound By Law hentet inspiration til sin kommende udgivelse af det, der ikke er Americana, men Nordicana.

- Min bror og jeg er med i bandet, og vores forældre købte for mange år siden et fritidshus i Vester Assels. Nu har vi kun vores mor tilbage, og hun bruger ikke rigtigt huset længere. Men når man skal tvinge sig selv til at være kreativ og komme op med ideer til ny musik, kan det være godt at isolere sig. Så derfor har vi i flere omgange taget op og boet i huset med vores instrumenter. Der er hverken tv eller internet at lade sig distrahere af, så her kan man kede sig og kigge ud i horisonten, mens tingene dukker op, siger Jess Rahbek, der er guitarist i Bound By Law.

Sammen med broren Jon Rahbek, der spiller mundharpe og keyboards og sangeren og guitaristen Mads Wilhjelm udgør de Bound By Law, der til koncerter suppleres af en bassist og en trommeslager. Den næste af slagsen finder sted på lørdag, 9. september, når Bound By Law optræder i Plantagehuset i Thisted.

- Vi fandt ud af, at det var skidegodt for os at trække stikket ud og ikke være i kontakt med andet end hinanden. Vi havde ikke travlt med alle mulige andre gøremål end at spille og skrive, siger Jess Rahbek.

Lidt andet blev der dog tid til, for der skulle også skaffes forsyninger. Som forsangeren udtrykker det:

- Der er noget sundt ved den afskårethed og melankoli, som man oplever, når man mister internetforbindelsen og må gå de tre kilometer ind til Øster Assels for at handle ind til aftensmaden eller købe et luftgevær hos Diges købmandsforretning, så man kan skyde til måls efter de tomme øldåser, siger Mads Wilhjelm.

Han skriver gruppens tekster og siger om de nye sange:

- Det er jo ikke, fordi sangene direkte handler om Mors, men det er måske mere en følelse af vinden, der går gennem marv og ben eller at fare vild i en majsmark, som ligger gemt et sted i musikken. Vi glæder os i hvert fald meget til at vende tilbage og spille sangene for det lokale publikum, siger Mads Wilhjelm.

Nu bør man ikke forledes til at tro, at Bound By Law byder på hængemulemusik. Især til koncerter er bandet blevet kendt for et intenst show, der trækker på de mere dystre sider af sider af country med navne som Johnny Cash og westernkomponisten Ennio Morricone som inspirationskilder. Bandmedlemmerne stammer fra Tørring i Østjylland, men bor og arbejder i dag i Odense.

Men Mors har sat sig i musikerne på mere end en måde.

- I efteråret 2021 spillede vi en koncert på Feggesund Færgekro. Det var en aftale, vores manager Maria Moni havde fået sat i værk. Vi havde ikke været på kroen før, og vi troede, vi skulle spille for 15 mennesker, da der jo næppe var nogen, der kendte os. Men der var stuvende fuldt, og vi fik så god en modtagelse. Nu spiller vi i Plantagehuset, hvor vi heller ikke har været før, og så håber vi, at folk kan nikke genkendende til nogle af de stemninger, der er i vores musik, for de stammer fra deres eget område, siger Jess Rahbek.

Han fortæller, at Bound By Law i øjeblikket er i gang med at indspille sit fjerde album med de sange, der blev til i huset i Vester Assels. Og de kan altså høres i deres foreløbige form ved en snigpremiere i Thisted på lørdag.