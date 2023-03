Røde Emil på 17 skal repræsentere Mors i europæisk ungeråd

NYKØBING: På den sidste vinterfredag har Emil Glintborg Kjeldgaard samfundsfag og sidder i sin gruppe i fællesarealet. De både arbejder og hygger. Han er stolt og glad, da der skal tales om hans rolle som repræsentant for sin klasse i Det Europæiske Ungeråd.

Rundt i Danmark deltager 10 gymnasieklasser i Det Europæiske Ungeråd. En af de 10 klasser er 2. s på Morsø Gymnasium. I hver af de 10 klasser er udvalgt en repræsentant og i 2. s er det Emil. Det er klassens lærer, Anni Bukhave Jakobsen, der har fået 2. s med i arbejdet.

- Det er dejligt, at unge får indflydelse. Det er vigtigt, at unges synsvinkler tages med i beslutningerne i samfundet, fastslår 17-årige Emil.

Emil er politisk aktiv i SUF (Socialistisk Ungdomsfront) på Mors og medlem af Enhedslisten. I hans mave gror en politiker. Han nyder diskussionerne i timerne på gymnasiet. Heldigvis er der i hans klasse andre politisk engagerede unge, også mange med en blå politisk profil. Det giver gode debatter, hvor man kan slibe sine holdninger og tanker af mod hinanden.

Når Emil er socialist, handler det grundlæggende om, at det er vigtigt at ingen mennesker lades i stikken, og at der kæmpes for bæredygtighed og klima. Han har ikke partibogen med fra hjemmet i Nykøbing, hvor hans forældre har hver sin politiske holdning.

Det der vakte Emils politiske interesse, var valgkampen mellem Hillary Cllinton og Donald Trump. Dengang var Emil 11 år, og siden har han set samfundsprogrammer i tv og fulgt nyhederne.

Samfundsfaglig elev Emil Kjeldgaard skal repræsentere Morsø Gymnasium. Privat foto

Nu skal Emil så repræsentere 2. s i Det Europæiske Ungeråd. Først skal klasse sammen udarbejde et holdningspapir om EU’s udenrigspolitik. Her spiller Emils samfundsfagslærer, Anni Bukhave Jakobsen, hovedrollen i at få elevernes tanker samlet. Med klassens holdningspapir i rygsækken skal Emil mødes med de andre 9 gymnasieklassers repræsentanter. De har allerede været samlet virtuelt på Zoom. De har også 4 møder i København, hvor de skal mødes første gang først i marts. Og siden går turen den 2. – 4. maj til Bruxelles.

- I København skal vi diskutere ud fra et oplæg om cyper security. I min klasse har vi gennem gruppediskussioner udpeget tre emner, som jeg tager med til Ungerådet. Det er Irans behandling af kvinder, militære operationer i Mali og Kina og EU, siger Emil Kjeldgaard.

Emil stråler, når han fortæller om det hele. Han glæder sig i den grad og regner med, at det vil bekræfte hans drømme om at læse statskundskab efter studentereksamen.