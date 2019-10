Røg i butik fik ansatte til at slå alarm

NYKØBING:Røg i en butik i gågaden, Nykøbing Mors, fik mandag eftermiddag de ansatte til at slå alarm.

Meldingen til alarmcentralen gik på, at der var ild i taget på en etageejendom. Og Nordjyllands Beredskab hastede da også til stedet. Det skulle dog vise sig, at situationen ikke var så dramatisk, som det lød.

- Det viste sig, at der i forbindelse med, at der blev lagt tagpap på et byggeri, kom mere end røg end ventet. Det blev opdaget i butikken, som reagerede ved at slå alarm, fortæller indsatsleder Lars Enevoldsen.

Der kom røg i butikken men ikke i sådan en grad, at det var til fare for nogen.

- Der var ro på, og vi fik sat en ventilator på, så røgen hurtig var væk igen, fortæller indsatslederen.

Tagdækkerne havde selv slukket ilden, og brandfolkene brugte et termisk kamera til at tjekke, at der ikke var ild nogen steder i byggeriet.