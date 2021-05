Rumænsk kvinde på stemmesedlen hos S

MORS:Efter 14 år i Danmark er Florina Elena Temes parat til at prøve kommunalpolitik på Mors. Hun bor i Hvidbjerg, men kommer oprindelig fra Rumænien. Der tog hun en bacheloruddannelse inden for regnskab og ledelse på universitetet i Bukarest, men på Mors arbejder hun for øjeblikket som rengøringsassistent.

Til november er hun at finde på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget.

- Jeg vil gerne være med i et fællesskab som vil være med til at gøre Mors mere kendt, og som socialdemokrat vil jeg gerne kæmpe for, at personer, som har et handicap, kan få det bedst muligt i deres hverdag og samtidig være med til at sørge for, at udlændinge integrerer sig i samfundet, siger Florina Elena Temes.

Selv har hun gjort en indsats på flere områder.

- Jeg har lavet Danmarks første Valgstavnsforening, og jeg har arrangeret et frivilligt dansk-kursus for udlændinge. Jeg har også været i bestyrelsen i beboerforeningen i Hvidbjerg, fortæller hun.

Svært for udlændinge

Som en mærkesag nævner hun arbejdsmarkedet på Mors.

- Det er svært for udlændinge og for folk med handicap at få arbejde. Derfor vil jeg kæmpe for, at der bliver flere muligheder, blandt andet ved at der bliver skabt flere arbejdspladser, et jobmarked og flere kurser, som kan lære folk udefra at begå sig i det danske samfund, siger Florina Elena Temes.

Hun synes også, at der skal skabes flere muligheder for udendørs aktiviteter på Mors for både børn og voksne.

- Vi har rigtig flotte grønne områder på Mors. Flere steder kunne vi i samspil med naturen lave aktivitetsparker til både voksne og børn som for eksempel udendørs gymnastik og fitness og udendørs junglestier, siger hun.