S foreslår hjælp til Mors for tre millioner kroner

MORS:Socialdemokratiets gruppe i Morsø Kommunalbestyrelse foreslår nu at bruge tre millioner kroner af kommunekassen til en hjælpepakke, der skal skubbe øen i gang igen under og efter corona-krisen.

- Hovedsageligt foreslår vi, at Morsø Kommune igangsætter yderligere en række nyeanlægsinvesteringer. Anlæg, der er målrettet en forbedring af eksisterende bygninger, affaciliteter for turister og offentligheden samt bidrag til klimaforbedringer, siger partiets gruppeformand Tore Müller (S).

De fem i S-gruppen anerkender til fulde, at borgere, virksomheder, brancher, foreninger ogkommunen allerede har gjort en stor indsats for at bringe lokalsamfundet igennem truslen fra pandemien.

- Der er vist stålfast vilje til at sikre nødberedskaber og den højest mulige sundhedsfaglige sikkerhed. Alt sammen med udgangspunkt i myndighedernes og Folketingetsbekendtgørelser, love og anbefalinger, siger Tore Müller, der samtidig slår fast, at en ekstra indsprøjtning af midler til offentlige anlæg efter partiets opfattelse er på sin plads:

- Konkret foreslår vi tre tiltag som muligheder til indhold af en lokal hjælpepakke i forhold til håndværkere: En gennemgribende renovering af offentlige toiletter på Mors til en mio. kr. Renovering af anlægget ved Johan Riis´ Minde i Nykøbing til en halv mio. kr. Og endelig en energiforbedringspulje til en mio. kr. Altså aktiviteter til i alt 2,5 mio. kr., siger Tore Müller.

Socialdemokratiet vil også rette en hjælp til det pressede og truede handelsliv på øen. Det vil man gøre ved at foreslå en kommunal medfinansiering på 0,3 mio. kr. af den handelschef, der påtænkes ansat af Morsø Handelsstandsforening. Desuden vil partiet støtte det lokale reasturantionsliv ved at foreslå, at kommunens kurser, workshops, strategimøder samt det årlige budgetseminar holdes lokalt med forplejning fra lokale leverandører.