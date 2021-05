S-formand stiller til Morsø-valg

MORS:Formanden for den socialdemokratiske partiforening i Nykøbing vil nu også være politiker. Svend Erik Jørgensen er det seneste kort, Socialdemokratiet spiller ud med og samtidig partiets første mandlige kandidat blandt foreløbig fire nye til kommunalvalget i november.

Aktuelt er Svend Erik Jørgensen kendt som leder af cafeen og værestedet Perlen i Nykøbing siden 2014. Før da var han hoteldirektør på Pinenhus og herregården Nørre Vosborg. I 16 år arbejdede han den hedengagne Andelsbanken, hvor han blev fællestillidsrepræsentant for 3600 medarbejdere.

- Jeg har stor interesse i det sociale område. Både børn, unge og ældre. Et område, som koster ganske mange penge, og derfor har jeg også fokus på at skaffe penge til kommunen. Gennem tilflytninger og gode forhold for erhvervslivet, handelslivet og turismen, siger Svend Erik Jørgensen.

Et andet fokus for ham er naturen på Mors. Herunder et mangfoldigt plante- og dyreliv og rent sundt drikkevand direkte fra hanen.

- Jeg brænder allermest for socialt udsatte – psykisk syge, handicappede og for usynlig socialt udsathed. Selvom mennesker er psykisk syge eller er misbruger, har de jo også en stemme, siger kandidaten, der er gift og har to voksne døtre.