S-formand: - Vi har en gruppeformand på plads i denne uge

MORS:Socialdemokratiet vil vælge en ny gruppeformand til Morsø Kommunalbestyrelse i løbet af denne uge. Det siger John Christiansen, der spiller en dobbeltrolle som en af de fem politikere, der, kan komme på tale, og samtidig er formand for den sammenlagte partiforening Socialdemokratiet Mors.

- Vi forventer at have en afklaring i løbet af ugen her. Det er gruppen selv, der vælger sin formand, men bestyrelsen for partiforeningen er inde over beslutningen. Men hvis gruppen kan enes, tror jeg ikke, det bliver nødvendigt at indkalde bestyrelsen igen. Den var samlet i sidste uge i forbindelse med Tore Müllers udmelding om, at han stopper som gruppeformand, siger John Christiansen.

Og når han ikke tror, det bliver nødvendigt, skyldes det, at der har meldt sig en kandidat.

- Er det en positiv udmelding, skal vi næppe have flere bestyrelsesmøder her i sommer. Og en positiv udmelding vil være, at gruppen kan enes om den person, der er villig til at tage posten. Sådan vil jeg tolke det, men det er min egen udlægning. Der er en fra gruppen, som seriøst overvejer at blive formand, så det afventer vi, siger John Christiansen.

Det tyder ikke på, at der ligefrem er rift om at blive gruppens talsmand?

- Det ved jeg ikke. Man skulle synes, det er en eftertragtet post som formand for det største oppositionsparti med mulighed for at komme ind i maskinrummet og være med til at sætte dagsordenen i kommunalbestyrelsen, siger John Christiansen.

Han tilføjer, at der på møder både er blevet diskuteret personer og politik.

- Der skal simpelthen være fodslag i gruppen fremover. Vi kan som parti ikke holde til den uro, der har været. Mere kan jeg ikke sige i øjeblikket, siger John Christiansen.

Tore Müller begrundede sin tilbagetrækning fra posten med interne uenigheder og den uro, det har skabt med personangreb på de sociale medier. De socialdemokratiske kandidater var op til kommunalvalget i november sidste år ikke enige om fremtidig anvendelse af området Ørodde i Nykøbing, og ved kommunalbestyrelsens endelige behandling af Morsøs Kommuneplan 7. juni stemte Tore Müller og John Christiansen for den samlede plan, der også omfatter Ørodde. Jens Dahlgaard, Pia Storm og Niels Kr. Østergaard stemte imod, mens Poul Kristensen ikke deltog i mødet. De sidstnævnte fem kan vælges til ny S-gruppeformand.