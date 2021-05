S-kandidat mødte Janteloven

65-årige Gunhild Molbæk har arbejdet i mange lande inden for turistbranchen. I en årrække har hun boet i København, men for et par år siden vendte hun hjem til fødeøen, Mors, hvor hun nu stiller op for Socialdemokraterne til kommunalvalget til november.

- Jeg har set lyset. Jeg er socialdemokrat, fordi det er det eneste rigtige, slår hun fast og påpeger, at hun har set mere end de fleste på sin alder og rejst i store dele af verden.

- Alt for mange mennesker i de lande, jeg har rejst i, tror ikke på deres regeringer. De tror, de bliver udnyttet. Desværre tror jeg, at de har ret. Deres politikere meler deres egen kage, fordi andre ikke ønsker det bedste for dem. Deres sociale liv, deres troskab og tillid ligger kun hos deres familie. Sådan er det ikke i Danmark. Vi tror på fællesskabet. Vi tror på, at vores kommunalbestyrelse vil os alle det bedste, og vi tror på, at vores regering formår at forvalte vores fælles formue: Den tårnhøje skat, vi betaler, siger Gunhild Molbæk.

Jante lever stadig

Hun bor nu i Nykøbing på Frydsbrøndvej, som hun betegner som en vej som så mange andre. Her blev hun budt ind i et socialt fællesskab, da hun flyttede til. Men ved hjemkomsten er hun ikke kun blevet budt velkommen.

- Jante, Sandemoses forbandede by, lever også her. Jeg meldte mig ind i den lokale badeklub og fik at vide, at jeg ikke skulle føre mig frem med alle mine historier fra de varme lande. ”Nogen synes, du praler”, blev der sagt, siger Gunhold Molbæk.

En del af fritiden bruger hun dog fortsat i Badeklubben Året Rundt, og hun arbejder også som frivillig i Røde Kors-genbrugsbutikken på N.A. Christensensvej.

- Jeg har fem børnebørn i alderen 11-22 år, så det er ikke vuggestue/børnehaveområdet, der har min største interesse, siger hun.

I sine unge dage var Gunhild Molbæk lærer, og hun havde stor interesse for de ”skæve” børn.

- Jeg er et ordentligt menneske, der tænker på min nabo, min lokale handlende og alle andre, der krydser min vej, siger den nye S-kandidat.