Så er der Dillermand til børnefødselsdagen

SEJESLEV:Det var en af de lidt sjovere opgaver, da bager Palle Odgaard fra Sejerslev Bageri fik en bestilling ind på en kagemand til en børnefødselsdag.

Kagemanden skulle nemlig pyntes med John Dillermand, den nye karakter på DR’s Ramasjang med den rød- og hvidstribede diller, som har skabt en del debat rundt omkring.

Palle Odgaard har også fulgt med i debatten, men han havde ingen problemer med at kaste sig over en John Dillermand-kage for første gang.

- Nogen synes måske, det er lidt provokerende, hvis man er lidt fin i det, men jeg synes, det er vældig sjovt. Det er da humoristisk, og børn synes jo, det er hamrende sjovt, siger Palle Odgaard.

Flere bestillinger

John Dillermand-kagemanden hos Sejerslev Bageri er lavet i wienerbrød, der er lagt sammen med marcipan og creme. Selve John Dillermand-figuren er stukket ud i marcipan og tegnet med gele, smørcreme og chokolade, fortæller Palle Odgaard.

Så er der velsmagende dillermand.

Han kan nemt forestille sig, at der vil komme flere bestillinger på en John Dillermand-kage.

- Vi har også snakket om, om vi skulle prøve at lave nogle andre kager og pynte dem som John Dillermand, som vi ved, børnene kan lide, siger Palle Odgaard.

Og selvom John Dillermand-kagen var en af de mere specielle kreationer, så har de hos Sejerslev Bageri før lavet noget, der var ”værre”.

- Der er sommetider nogen, som bestiller noget, der er helt anderledes, men det vil jeg lade være op til folks fantasi at rode med, hvad det kan være, lyder det bager Palle Odgaard.