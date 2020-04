Så er politiarbejde nemt: Tyv glemte sin mobiltelefon på gerningsstedet

NYKØBING:Normalt sørger en indbrudstyv for at efterlade så få spor som muligt, men det var ikke tilfældet, da en 28-årig mand lørdag begik indbrud i Jobcentret i Holgersgade i Nykøbing.

Manden skaffede sig adgang ved at kaste en brosten gennem en rude - og så var der adgang til at komme indenfor, hvor han stjal en computer og forsvandt.

Det skete dog uden sin mobiltelefon, som politiet fandt på gerningsstedet, og ved hjælp af telefonen var det ikke svært for politiet at finde frem til gerningsmanden, som nu er sigtet for indbruddet.

- I sådan et tilfælde er opklaringsarbejdet næsten for let, siger politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted