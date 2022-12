Så fik de unge på Mors et hus

NYKØBING: Morsø Kommune har en god nyhed til øens unge, som nu får overdraget nøglen til deres eget ungdomshus fra januar 2023. Det bliver i bygningerne for det gamle KFUM & K i Nykøbing, som en tilfreds sælger og lettet forpagter selv foreslog til kommunen.

Mandag formiddag overrakte borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) symbolsk nøglerne til ejendommen Skovgade 5 til Malte Houe, formand i foreningen Ung Kult, Malte Houe. Han er begejstret over at kunne offentliggøre den gode nyhed om øens ungdomshus, som kommer til at hedde Ung Kult Huset.

- Det kommer til at hedde Ung Kult Huset. Det er et drømmehus for os med den centrale placering. Der er masser af muligheder og rum, som giver plads til vores idéer, behov og nye samarbejder. Vi har knoklet for det her i Ung Kult i en årrække – og det giver virkelig et løft til vores visioner for unge og kultur, siger Malte Houe og forsætter:

- Vi er meget begejstret over, at Morsø Kommune bakker så flot op. Nu kan vi skabe et fantastisk ungehus, som gør en forskel lokalt - og som både kan samle lokale og trække folk til fra hele landet med vores arrangementer. Det er imponerende, hvad vi sammen kan få til at ske på Mors. Det er der altså ikke mange steder af vores størrelse, som kan, understreger Malte Houe.

Forpagters drøm er udlevet

Morsø Kommune har indgået aftalen om køb af bygningen i Skovgade 17 med ejeren, Den selvejende institution Nykøbing Mors KFUM & KFUK’s Ungdomshus, som selv henvendte sig til kommunen med forslaget.

Forpagter Merete Brik foran huset, som for nogle år siden blev renoveret i respekt for dets oprindelige udseende. Arkivfoto: Diana Holm

Det skete helt efter aftale med Merete Brik, som forpagter Spisestedet t’bords.

- Jeg har i flere år forsøgt at få lavet et generationsskifte, og det har desværre ikke været muligt. Jeg elsker stedet, men drømmen er udlevet. Jeg synes, vi har fundet en god løsning og jeg er meget glad for opbakningen fra ejeren af bygningen, fortæller Merete Brik og forsætter:

- Jeg har selvfølgelig stor forståelse for, at det er trist for mange, der føler stedet som deres hjem. Dem vil jeg komme til at savne, og det er da en epoke, der er slut for bygningen, men jeg har brug for noget andet i mit liv. Jeg vil gerne have et almindeligt arbejde og have mere tid til mine børnebørn. Og så er det bare rigtig fint, at der kommer nyt liv i det flotte hus med en masse unge, siger Merete Brik.

Hun har fortsat råderet over stueetagen og relevante lokaler frem til juli 2023 og vil overholde de allerede indgåede aftaler med kunderne.

Processen omkring salget har været igangsat, efter Merete Brik meldte ud, at hun ikke agtede at drive t-bords længere end til 1. juli 2023. Den har ikke været nem følelsesmæssigt for hverken medlemmerne i KFUM & KFUK i Nykøbing Mors eller Den selvejende institution KFUM & K´s Ungdomshus´ bestyrelse, for der er meget historie og mange minder fra de mange år ”ungdomshuset” har været i KFUM & KFUK´s besiddelse.

Men da de hørte et rygte om, at Ung Kult stod og manglede et hus, og at de søgte med lys og lygte efter et egnet sted, tog institutionen kontakt til Malte Houe. Den selvejende institution KFUM & K´s ungdomshus skriver, at de ”er rigtig glade for, at husets ånd som ”ungdomshus” kan leve videre i Ung Kult og er vildt glade for, at dette kunne blive en realitet”, hvilket de også takker Morsø Kommune for.

Ung Kult Huset flytter ind 1. januar

Ung Kult Huset kan tage hul på det nye år med råderet over tagetagen og kælderlokalet fra den 1. januar. Så kan arbejdet for alvor gå i gang med at skabe et særligt sted for de unge, som man ellers kun ser i større danske byer.

Ung Kult har over 300 medlemmer, og der vil allerede i januar blive holdt det første arrangementer med et kultur-topmøde for ungdommen. Foreningens sekretariat vil også have til huse i bygningen.

Ejendommen skal fremadrettet indrettes til ungehus, og det er aftalt at Ung Kult kan bruge den store sal i stueetagen til arrangementer, når forpagteren ikke selv benytter den.

Købesummen er aftalt til 1.350.000 kr., og det er også aftalt med Ung Kult, at Morsø Kommune hjælper med driften de første to år, så Ung Kult Huset har mulighed for at få en god start og selv afprøve muligheder for indtjening til driften.

Styrker ungdomslivet på Mors

Politikerne på Mors glæder sig også over, at handelen er kommet på plads, og at alle øens unge med Ung Kult som tovholder får deres eget værested og plads til at udvikle alle deres planer om unge og kultur.

Kommunalbestyrelsen har bakket op om en række tiltag med blandt andet et ungeudvalg, nye ungdomsboliger, højskole og Ung Kult, og det kan føre flere positive effekter med sig for det lokale ungdomsliv.

- De unge er ikke bare noget, vi taler om på Mors. De er med til at udvikle øen, og vi stolte over alt det ungdommen bidrager med - blandt andet på Kulturmødet. Derfor er hele kommunalbestyrelsen også glade for, at vi nu har mulighed for at overdrage dem dette hus, så de kan mødes og fortsætte hele året, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen.