Så går Mors grasat i gullasch: Men nu er er det hver for sig

MORS:Coronakrisen har ændret på, hvordan vi gør tingene. Det gælder også for årets udgave af ”Mors Spiser Sammen”, for i stedet for at samles på øens spisesteder og i lokale forsamlingshuse, må morsingboerne i morgen aften spise sammen - hver for sig.

- Der er heldigvis også i år opmærksomhed og hype om arrangementet, selvom det er kommet senere, end det plejer. Opslag om arrangementet bliver delt på Facebook, og jeg oplever også en interesse fra organisationer udefra, siger Charlotte Kristensen, frivillighedskoordinator i Morsø Kommune.

Højskolen synger for

Men selvom situationen i år er en anden, skal der alligevel sætte fokus på ensomhed, fællesskab og håb med ”Mors Spiser Sammen”- simpelthen fordi det stadig kan lade sig gøre, mener Charlotte Kristensen og henviser til, at Radio Limfjord Slager sender ”Mors Spiser Sammen” i morgen aften.

Her synger og spiller Højskolen Mors for på tre fællessange, hvorefter borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) holder tale om situationen på Mors og i resten af verden.

I anledning af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland er aftenens anden taler Jørgen Bruun Christensen, der er formand for Grænseforeningen.

Nære fællesskaber

At sætte fokus på ensomhed er i særdeleshed i netop disse tider relevant, mener Charlotte Kristensen.

- Jeg tror stadig, at vi i år kommer ud med budskabet, og at vi får folk til at se de nære hverdagsfællesskaber og de små ting, vi selv kan gøre, eksempelvis at invitere nogen, man ikke normalt mødes med, til kaffe. Jeg tror, vi alle har en idé om, hvor der er nogen, vi skal smile ekstra til i den her tid, siger hun.

Men der er trods alt én ting, der er, som det plejer til årets ”Mors Spiser Sammen”: Gullaschen.

De, der får leveret mad fra Centralkøkkenet Skovparken, har kunnet bestille gullasch, ligesom de har fået udleveret sangark sammen med maden. Det gælder også for plejecentrene, lyder det fra frivillighedskoordinatoren. Flere spisesteder på Mors har desuden gullasch på menuen som take away.