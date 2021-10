Så kom der lige en ekstraregning til Mors

MORS:Selvom Morsø Kommune har overholdt sin budgetramme, er det meldt ud i KL-regi (Kommunernes Landsforening), at kommunerne under ét skal finde 1,1 milliard kroner for at overholde økonomiaftalen med regeringen. For Morsø Kommune betyder det, at der skal findes 4,5 millioner kr. på det ellers enstemmigt besluttet forlig.

Baggrunden er at nogle kommuner har overskredet deres del af rammen På et virtuelt borgmestermøde i fredags, blev det således forventet, at man samlet set skal finde en besparelse på 0,4 procent.

Kollektiv afstraffelse

Økonomiudvalget udtrykte på dagens møde skrap kritik af den landsdækkende problematiske situation, visse kommuner i Danmark har sat de øvrige kommuner i, grundet den regel, der betyder kollektiv sanktion ved manglende kollektiv overholdelse af de i økonomiaftalens udmeldte budgetrammer.

- Det er dybt frustrerende for os, som overholder og endda ligger under vores tildelte økonomiske rammer, og som i samlet flok er stået sammen om de svære beslutninger i vores budgetforlig, at vi rammes af andre kommuners usolidariske adfærd, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en pressemeddelelse.

Skubber anlægsopgaver

Forligskredsen bag Morsø Kommunes budget har, i lighed med en del andre kommuner, valgt at løse opgaven ved at lave en uspecificeret negativ ramme på anlægsområdet i forventning om, at nogle af de planlagte anlægsopgaver ikke når at blive gennemført i 2022 og dermed kan skubbes til 2023. Den negative ramme vil være på 4,5 mio. kr.

- Selve løsningen er ikke problematisk og tilsvarende de forrige år, da vi erfaringsmæssigt ikke når at afslutte alle anlæg indenfor det budgetår, de er besluttet opstartet. Men at vi er sat i denne situation, er stærkt problematisk og kritisabelt, siger Hans Ejner Bertelsen, der takker forligskredsen med samtlige øvrige partier i kommunalbestyrelsen for at imødekomme udfordringen.