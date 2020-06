Så ruller fodbolden igen

DURUP:Efter at corona-pandemien i det tidlige forår tvang de lokale serierækker i knæ, åbnede DBU i begyndelsen af juni op for, at alle amatørfodboldspillere igen kunne komme i kamp, da der blev givet grønt lys til afvikling af lokale træningsturneringer.

Torsdag aften tog Sallingsund og Morsø FC så hul på den såkaldte serie 2 cup, og det blev hjemmeholdet fra Sallingsund, der trak sig sejrrigt ud af lokalopgøret med 2-1. Mens Morsø FC har haft træningspas i de seneste tre uger, så var det omvendt et Sallingsund-hold uden træning.

- Vores hold går jo ikke så meget op i træningen, så vi har ikke rigtig rørt en bolden siden den 3. marts, og det gør jo bare sejren endnu bedre, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen. Hos Morsø FC var glæden over endelig at komme i kamp til at spore.

- Det var dejligt at få græs under fødderne, selvom vores pasningsspil i kampen var alt for ringe, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Allerede efter et minut kom Sallingsund foran, da Kristian Kruse kvitterede et godt indlæg fra venstre med et mål. Efter scoringen var udeholdet mest på bolden, men Morsø FC havde store problemer med at komme til chancer. I det 35. minut fik gæsterne udlignet, da Benjamin Blond headede et indlæg fra Mickey Berg i mål.

I anden halvleg virkede Sallingsund til at have banket rusten af sig, og sallingboerne fik bedre styr på kampen. Det forbedrede spil udmøntede sig også i en scoring i det 60. minut. Efter et hjørnespark stod Jacob Rolighed helt fri i, og det var nemt for ham at gøre det til 2-1. I den resterende del af kampen forsøgte Morsø FC at spille sig frem til udligningen, men ofte manglede der kvalitet i spillet, og derfor vandt Sallingsund med 2-1.

- I første halvleg var vi nok lidt ramt på fysikken, men alt i alt var jeg tilfreds, siger Jeppe Poulsen.

- Det var nok lidt en typisk første træningskamp for vores side, hvor tingene ikke helt sad i skabet, siger Mickey Berg.

Udover Sallingsund og Morsø FC er de øvrige hold i puljen Hanstholm og Hurup.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 Kristian Kruse (1). 1-1 Benjamin Blond (35). 2-1 Jacob Rolighed (60).