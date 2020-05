Så skal der gang i byen: Mors Handel inviterer til Drive-In

Drive-in med biograf, bankospil og koncert med Wafande - og søndag laver Nykøbing Kirke en drive-in gudstjeneste.

Det er indholdet i drive-in begivenheden, som i dagene 8. og 9. maj vil folde sig ud på cirkuspladsen på Elsøvej i Nykøbing.

- Vi er i Mors Handel ligesom andre blevet ramt af aflysninger af blandt andet Børnenes Dag og sommerkoncerterne på grund af coronavirus. Derfor vil vi i stedet glæde vores kunder med en Drive-in oplevelse for hele familien i de tre dage i store bededagsferien. siger Michael Hansen, formand for Morsø Handelsstandsforening.

Der vil blive vist fem film fredag og lørdag, som er lige fra familiefilmen ”Toy Story 4” til filmen ”Bohemian Rhapsody” om bandet Queen, bestselleren Grease og endeligt et godt gys med filmen ”Nattevagten”.

Lørdag er der koncert med Wafande, som tidligere har gæstet Mors til Børnenes Dag og Sommerkoncerterne i gågaden. Søndag formiddag holder Nykøbing Kirke en gudstjeneste. Om eftermiddagen er der bingo for hele familien, hvor præmierne er gavekort til byens butikker.

Der skal på forhånd købes billet til drive-in biograf, koncert og bankospil. Billetterne sættes til salg via www.morshandel.dk fra fredag den 1. maj. Gudstjenesten søndag er gratis.

- Når man køber billet til bio og koncert er det inklusiv et gavekort på 100 kr. til butikkerne i Mors Handel. De fleste butikker i gågaden holder igen åbent. Det er mere vigtigt end nogensinde før, at vi støtter op om butikkerne og handler lokalt. Vi er glade vores samarbejde med Morsø Kommune, der gør, at vi har midlerne til at afholde drive-in eventet, siger Michael Hansen.

Det er Morsø Handelsstandsforening som står bag arrangementet, der også bakkes op af Morsø Kommune.

- Vi har gennem en årrække støttet Handelsstandsforeningens events, hvor sommerkoncerter er de største. I år bliver et helt særligt år, hvor meget er forandret. Vi støtter selvfølgelig også op om drive-in eventet, som de har formået at stable på benene rigtigt hurtigt, siger Ellen Philipsen Dahl, formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune.

Billetbestilling til drive-in bingo, bio og koncert foregår via www.morshandel.dk