Sådan vil de begrænse vandstigning i Limfjorden til 5 centimeter

Hvis der ikke bliver gjort noget, vil vandstanden i Nykøbing stige med 26 centimeter. Hvis man i stedet indsnævrer åbningen i Thyborøn Kanal til 250 meter, vil vandstigningen kun blive på fem centimeter.

Sådan er perspektivet for en såkaldt 100-årshændelse i form af en voldsom storm. Kommunerne omkring den vestlige del af Limfjorden har i fællesskab med vandforsyningsselskaberne i de enkelte kommuner i perioden 2017 til 2022 arbejdet med delprojektet C9 Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord "Åbningen mod Vest" i projektet Coast to Coast Climate Change (C2C CC), som er støttet af EU-Life-programmet. Projektet har med udgangspunkt i Kystdirektoratets rapport fra 2012 arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere en indsnævring af Thyborøn Kanal som et værn mod stormflod i hele den vestlige Limfjord.

Ikke alene vil vandet stige betydeligt mindre, hvis høfderne på begge sider af Thyborøn Kanel udvides, så vandindtrængningen formindskes ved storme fra vest. De bliver også af betydeligt kortere varighed. Fra et gennemsnit på 27 timer, hvis indsejlingen mod vest forbliver som nu, vil varigheden af stormfloder kun blive tre timer i gennemsnit, hvis åbningen reduceres.

Disse perspektiver havde Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø forleden på bordet. Her besluttede politikerne at støtte op om, at de syv Limfjordskommuner danner et selskab, der skal præsentere et forslag til "Åbningen mod vest" for Folketinget og arbejde videre med perspektiverne for dette indgreb i naturen.

- Vi sætter samlet 100.000 kr. af til selskabsdannelsen, så det er en beskeden udgift. Selskabet skal undersøge og opstille fordele og ulemper ved projektet. Vi skal have fuld klarhed over, hvad indgrebet vil betyde for fjordens økologiske tilstand. Hvad vil det betyde for antallet af dage med iltsvind? Hvilken konkvens får det for de omkringliggende arealers muligheder for afvanding? Disse og en række andre konsekvenser skal selskabet informere Folketinget om, inden der tages endelig stilling til projektet, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Han erklærer sig yderst tilfreds med, at selskabsdannelsen og arbejdet med at belyse konsekvenserne af indsnævringen går i gang her i efteråret.