Sag fra Mors handler om narko og vold

HOLSTEBRO:Det var tilsyneladende en sag med relation til narkomiljøet, der onsdag fik politiet til at anholde to mænd i Nykøbing Mors.

Det kom frem ved middagstid torsdag, da der var grundlovsforhør ved retten i Holstebro.

Efter at sigtelserne mod de to mænd, der begge er i starten af 30’erne, var blevet læst op, begærede sagens anklager, Camilla Berg, grundlovsforhøret holdt bag lukkede døre under henvisning til, at de oplysninger, der kunne komme frem, kunne hindre politiets videre efterforskning i narkomiljøet på Mors.

Dommeren valgte at efterkomme anklagerens anmodning.

Sigtelserne gik på, at den ene mand skulle have udsat en mand i Nykøbing for legemesbeskadigelse af rå karakter og vold i gentagelsestilfælde ved på Marievej i Nykøbing at have overfaldet en mand.

Ifølge sigtelsen har han knust et glas i nakken på forurettede og truet med kniv, ligesom han har tilført den anden mand spark i hovedet og stik med skruetrækker. Manden sigtes også for at have stjålet nem-ID og visakort fra adressen.

Den anden anholdte sigtes for klokken 08.00 at have fremsat trusler mod en anden mand og truet ham med en køkkenkniv.

Begge de to sigtede nægtede sig skyldig.