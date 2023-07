Politiker lægger sig fladt ned i sagen om kvinden på køkkengulvet

MORS:Henning Sørensen (V), formand for udvalg for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune, vender nu 180 grader rundt i forhold til sin kommentar til Nordjyske onsdag om sagen, hvor en 89-årig kvinde fik lov at sidde med brækket lårben i flere timer uden at der kom hjælp fra kommunen, selv om hun havde aktiveret sin alarm tre gange.

- Jeg vil gerne undskylde overfor borgeren og hendes pårørende, som forleden måtte vente alt for længe på hjælp. Borgeren havde brugt sit nødkaldssystem, men desværre skete der en menneskelig fejl – som betød, at der ikke blev reageret, som der skulle. En sådan situation må ikke finde sted, og ingen beklager det dybere end os. I skal derfor vide, at vi tager sagen meget alvorligt og gør alt, hvad vi kan, for at noget lignende ikke finder sted igen, skriver Henning Sørensen i en kommentar udsendt af kommunens kommunikationsafdeling.

Onsdag ville udvalgsformanden ikke kommentere på den konkrete sag og gav nærmest udtryk for, at det havde han ikke lov til. Henning Sørensen ville også afvente afslutningen på den månedlange sag om at placere et ansvar for, at der ikke straks blev sendt hjælp til kvindens hjem i Øster Jølby. Den afgørelse kom samme dag efter et møde mellem kommunen og dens leverandør Tunstall, som både forsyner hjemmeplejen med opkaldsalarmer og tager imod kald på sin såkaldte Tryghedscentral.

- Vi er i tæt dialog med familien, som har været meget forstående trods alt. Vi er alle meget kede af, at borgeren ikke fik den forventede hjælp – og vi ved, at vi nu også har et stort tillidsarbejde, som skal genopbygges. Vi har fulgt op med vores leverandør, og vi er i gang med at indskærpe vores procedurer på samtlige niveauer i organisationen, lyder det nu fra Henning Sørensen.

Han fortsætter med at slå fast, at det tekniske system fungerer og er det rette til at håndtere nødopkaldene. Fejlen, der skete, var menneskelig.

- Som ansvarlig organisation skal vi lære af vores fejl. Kun på den måde kan vi genskabe den tryghed, som folk forventer og har krav på. Og nej - det er ikke i orden, at en borger skal vente så lang tid på at få hjælp. Det er jeg virkelig ked af, og derfor bliver procedurer nu indskærpet på alle niveauer – så retningslinjerne bliver overholdt, udtaler udvalgsformanden og fortsætter:

- Kan jeg så garantere, at der aldrig vil ske fejl igen. Nej. Men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for lære af hændelsen – så noget lignende ikke kommer til at ske igen. Er det her så bare en undskyldning, som kommer, fordi medierne har bragt sagen? Og nej, det er det ikke. Min undskyldning er dybfølt. Jeg beklager, at min omsorg og bekymring ikke var tydeligere. Jeg ville bare gerne kende hele sagen, før jeg udtalte mig. Med det jeg ved nu, kan jeg desværre konstatere, at der er begået fejl fra organisationens side. Det undskylder jeg. Det er i sidste ende mit ansvar, siger Henning Sørensen i meddelelsen.

De to pårørende til den 89-årige blev onsdag orienteret om kommunens konklusion og fik overbragt undskyldningen. Den tager sønnen Poul Nielsen, som gik til Nordjyske med sin oplevelse, til sig og erklærer sig tilfreds med sagens udgang.

- Uden at kunne garantere, at det aldrig kan ske igen, forsikrer kommunen, at der skal strammes op på procedurerne. Samtidig får vi en uforbeholden undskyldning, som vi tager imod. Den viser, at det nyttede at stå frem med sagen i offentligheden. Hvad vores mor angår, har hun det heldigvis bedre. Man regner med, at hun kan udskrives fra afklaringscentret i løbet af to-tre uger, og hun vil derefter kunne modtage pleje i sit hjem, siger Poul Nielsen.