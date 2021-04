Sallingsund FC kom tilbage i anden halvleg

GLYNGØRE:Torsdag aften rullede bolden atter i Serie 2. Her var det Sallingsund FC, som hjemme fik besøg af Nordvestmors BK. Det endte med en hjemmesejr på 2-1 til Sallingsund FC.

Nordvestmors BK kom ind til kampen med et nederlag fra weekenden, og de opsatte på, at de skulle præstere bedre for at få point mod Sallingsund FC.

- Det var en rodet første halvleg, men vi viste meget bedre indstilling i dag, end vi gjorde i sidste kamp. Vi skulle lige finde fodfæste i første halvleg, men efter lidt tid spillede vi os frem til flere gode muligheder, siger Poul Bak Pedersen, der er træner for Nordvestmors BK.

Sallingsund FC havde svært ved at spille sig frem til chancer i første halveg.

- Vi har enkelte muligheder, som kunne være blevet spillet større, men generelt fik vi ikke presset, som vi ville, og vores opspil hang ikke ordenligt sammen i første halvleg, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Derfor var det også gæsterne fra Nordvestmors BK, som bragte sig foran efter 31 minutter. Det skete på et drømmemål fra Morten Vester Nielsen, der på en helflugter fra 30 meters afstand sparkede bolden direkte op i hjørnet. Den føring tog de med til pause.

- I pausen snakkede vi om, at vi gerne ville have mere ro på bolden og få dem ud at løbe lidt mere, siger Jeppe Poulsen.

Sallingsund FC kom mere med i anden halvleg, hvor kampen bølgede mere frem og tilbage. Og efter 62 minutter bragte Mads Krog Sørensen balance i regnskabet med en scoring til 1-1. Den kom efter småspil i højre side, hvor Mads Krog Sørensen kunne lægge bolden over i modsatte side.

Med otte minutter igen bragte Sallingsund FC sig foran 2-1. Her var det Mathias O. Jørgensen, der var alene i højre side og løb direkte mod mål og scorede.

Herefter forsøgte Nordvestmors BK at presse på, men der blev ikke scoret flere mål i kampen.

- De trykker godt på i anden halvleg, og vi bliver i et par situationer for passive. Men jeg synes, vi havde chancerne i dag til at få point med hjem, siger Poul Bak Pedersen.

- I anden halvleg fik vi rettet op på nogle ting, så det er selvfølgelig rart, at vi ender med at tage alle tre point i et lokalopgør, siger Jeppe Poulsen.

Nordvestmors BK ligger efter torsdagens kamp på tredjepladsen i Serie 2 med syv point i fem kampe. Lige over dem på andenpladsen ligger Sallingsund FC med 10 point efter fem kampe.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Sallingsund FC

Nordvestmors BK

Resultat: 2-1

Pause: 0-1

Mål: 0-1 Morten Vester Nielsen (31), 1-1 Mads Krog Sørensen (62) og Mathias O. Jørgensen (82)