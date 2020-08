Sallingsund fik første sejr

sallingsund fc

stoholm if

2-1

fodbold, serie 2

GLYNGØRE:Efter at have hentet et point i sæsonens første fire kampe tog Sallingsund deres første sejr, da de vandt med 2-1 på hjemmebane over Stoholm i serie 2. Med sejren klatrer Sallingsund væk fra de pladser, der udløser direkte nedrykning.

- Vi var klart bedst, og i anden halvleg var vi tættere på 3-1, end de var på 2-2, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

Kampens første halvleg var en noget rodet affære, hvor hverken Sallingsund eller Stoholm kom frem til scoringer eller chancer.

I anden halvleg valgte hjemmeholdet at gå en smule mere offensivt til værks, og det skulle vise sig at være en god ide. I det 55. minut spillede Henrik Markussen Mads Krog fri på kanten af feltet. Efterfølgende sparkede Mads Krog bolden i mål ved nærmeste stolpe. Fem minutter senere fik Stoholm udlignet efter en tilfældighed trods det, at de hele kampen igennem ikke havde været ufarlige. Trods udligningen fortsatte Sallingsund med at være bedst, og seks minutter senere bragte de sig foran igen, da Mathias Odgaard sparkede et frispark ind i panden på Mads Krog, der kvitterede ved at gøre sig selv til dobbelt målscorer. Efter scoringen havde hjemmeholdet flere fine tilbud, men cifrene forblev 2-1, da dommeren fløjtede af.

- Det var en kæmpe forløsning, og vi holdt dem rigtig godt fra fadet, siger Jeppe Poulsen.

Pausestilling: 0-0

Mål: 1-0 Mads Krog (55). 1-1 (60). 2-1 Mads Krog (66).