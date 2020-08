Sallingsund holdt stand en lille time men blev sænket af langskud

DURUP:Sallingsund FC skulle torsdag aften forsøge at rejse sig efter åbningsnederlaget på 0-5 til Hanstholm IF i serie 2. På hjemmebane tog sallingboerne mod Højslev IF, der lagde ud med at slå Morsø FC 2-0 i deres første kamp. Sallingboerne fik forbedret deres resultat fra sidste kamp en smule, men trods forbedret spil, blev det til et nederlag på 0-4 mod Højslev.

- Det var markant bedre end mod Hanstholm, og vi spillede egentlig fint, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

Før pausen spillede hjemmeholdet godt og skabte flere gode chancer, men i flere tilfælde manglede den sidste skarphed. Efter en fornuftig første halvleg gik Sallingsund til pause med stillingen 0-0.

Efter pausen begyndte tingene at skride for værterne. Startskuddet til nedgangen blev et langskud sat ind af en Højslev-spiller efter 55 minutter, og blot ti minutter senere fordoblede Højslev deres føring efter endnu et skud fra distancen. På trods af den aktuelle modgang udviste Sallingsund-spillerne ganske fin moral umiddelbart efter de to scoringer. I det 76. minut modtag Jacob Rolighed en udvisning, og med en mand mindre i de efterfølgende 10 minutter, kunne Sallingsund ikke forhindre Højslev i at score til 0-3. Kort tid efter blev det sidste søm slået i kisten i form af en scoring til 0-4 efter en ellers mere end godkendt præstation af Sallingsund.

- Det første langskud var måske lidt af et lucky punch, og vi havde måske også fortjent at score et mål eller to, siger Jeppe Poulsen, der trods en vanskelig start på sæsonen er ved godt mod.

- En samlet målscore på 0-9 er måske lidt misvisende, og vi er stadig ved godt mod, siger han.

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 (55). 0-2 (65). 0-3 (82). 0-4 (89).