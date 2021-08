Kollektivt kollaps: Sallingsund indkasserede fire efter pausen

Højslev

Sallingsund FC

4-1

fodbold, serie 2

HØJSLEV:Efter at have ført ved halvleg gik spillerne fra Sallingsund FC fuldstændig kolde, da de fredag tabte med 1-4 på udebane mod Højslev i serie 2. Efter en fin første halvleg kollapsede Sallingsund og indkasserede hele fire mål i anden halvleg.

- I anden halvleg glemte vi at bruge vores hoveder, og det var et kollektivt kollaps. Det var ikke fordi, at Højslev var så meget bedre end os, men vi lavede for mange børnefejl, siger Sallingsund FC-spiller Henrik Markussen.

I kampen første 45 minutter var der ikke lagt op til en Sallingsund afklapsning. Sallingboerne var godt med og skabte flere store chancer. Kort før pausen kom så scoringen, da Jakob Rolighed pandede et hjørnespark i nettet.

I anden halvleg startede nedsmeltningen så for udeholdet, og især Højslevs anden scoring virkede til at knække udeholdet. Intet hang sammen for Sallingsund, der altså endte med at tabe med 1-4.

- Efter vores første halvleg troede vi, at vi bare skulle ud og spille videre, men vi stoppede helt med at spille. Det er dog første gang i lang tid, at vi falder sammen på den måde, og jeg tror ikke, at det kommer til at ske igen, siger Henrik Markussen.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Jakob Rolighed (45). 1-1 (50). 2-1 (57). 3-1 (61). 4-1 (71).