Sallingsund kom tilbage: Vigtige redninger sikrede et point

HØJSLEV:Søndag eftermiddag var Sallingsund FC på en svær opgave, da de på udebane mødte føreholdet fra Højslev Station IF i Serie 2. Her lykkedes det Sallingsund FC at hive et resultat 2-2 hjem, selvom de til tider var presset i bund.

Den første halve time var det gæsterne fra Sallingsund FC, der kom bedst ud og sad på spillet. Det resulterede også i en scoring efter 24 minutter, hvor Henrik Markussen kom fri og skød på mål. Det skud reddede hjemmeholdets målmand, men han gav en repost, som Mathias Odgaard kom først til og gjorde det til 0-1.

- Vi sad på kampen den første halve time, men efter 1-0 scoringen overlod vi for meget af initiativet til dem, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

I anden halvleg var det Sallingsund FC’s målmand Christian Frøslev, der med flere store redninger holdt gæsterne inde i kampen. Dog kunne han ikke forhindre, at hjemmeholdet først udlignede på et straffespark efter 74 minutter og to minutter efter bragte sig foran.

Men med 10 minutter igen modtog Mads Krogh fra Sallingsund FC bolden på egen bane og tog en solotur og gjorde det til 2-2.

- Da vi kom bagud, begyndte vi igen at spille godt igen, men alt i alt er jeg tilfreds med det ene point, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Højslev Station IF

Sallingsund FC

Resultat: 2-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Mathias Odgaard (24), 1-1 (74), 2-1 (76) og 2-2 Mads Krogh (80)