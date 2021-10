Sallingsund løb tør for kræfter: Taber med fire

ØRSLEVKLOSTER:Søndag eftermiddag var Sallingsund FC på en svær opgave i Serie 2, da de ude mødte Ørslevkloster IF. Sallingsund FC var længe med i kampen, men til sidst trak hjemmeholdet fra og vandt 6-2.

- Jeg er godt tilfreds med de første 70 minutter, men vi har tre langtidsskader og havde yderligere tre afbud i dag, så det var et amputeret hold, vi sendte afsted i dag, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Der var kun spillet 12 minutter, før hjemmeholdet spillede sig igennem og scorede til 1-0. Men det slog ikke Sallingsund FC ud. Syv minutter senere var Kristian Kruse fri foran mål og udlignede.

Det lignede længe, at de to hold skulle gå til pause ved stillingen 1-1, men to minutter før pausefløjtet var Ørslevkloster IF igen igennem og scorede til 2-1.

Starten af anden halvleg fortsatte med at være forholdsvis tæt, men efter 56 minutter kom hjemmeholdet på 3-1. Sallingsund FC slog dog hurtigt igen, da bolden endte hos Martin Toft, som fra højre scorede i det lange hjørne.

- Jeg synes, vi spillede fint, og vi frustrerede dem. Men mod slutningen af kampen mistede vi pusten, siger Jeppe Poulsen.

Med 20 minutter igen var der ikke mere energi hos Sallingsund FC spillerne, og det udnyttede Ørslevkloster IF. Tre gange lykkedes det hjemmeholdet at spille sig fri og score, så kampen endte 6-2.

- Vi kunne ikke gøre noget, og vi sparkede bolden væk hver gang for at få noget luft, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Ørslevkloster IF

Sallingsund FC

Resultat: 6-2

Pause: 2-1

Mål: 1-0 (12), 1-1 Kristian Kruse (19), 2-1 (43), 3-1 (56), 3-2 Martin Toft (62), 4-2 (73), 5-2 (75) og 6-2 (82)