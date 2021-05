Sallingsund sejrede: Fornyet spænding i topkampen

Sallingsund FC

HVA Sydthy

2-0

fodbold, serie 2

GLYNGØRE:HVA Sydthy havde søndag en gylden mulighed for virkelig at trække fra i toppen af serie 2. Lørdagens nederlag til både Nordvestmors og Morsø FC betød nemlig, at HVA Sydthy med en sejr i søndagens opgør ude mod Sallingsund FC kunne skabe et hul på syv point ned til 2. pladsen. Thyboerne lod dog muligheden passere, eftersom Sallingsund FC vandt med 2-0. Sallingboerne avancerede samtidig til 2. pladsen med tre point op til HVA Sydthy og en kamp i baghånden.

- Vi kom rigtig godt ud til kampen og havde fint styr på dem, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen. Hos HVA Sydthy var de fint tilfredse med eget spil, men anerkender samtidig Sallingsunds kvaliteter.

- Vi spillede med god energi, men de havde nok marginalerne med sig. Vi ved også, at det altid er et helvede at spille herovre, for Sallingsund er et rutineret hold med mange dygtige spillere, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

Hjemmeholdet fra Sallingsund åbnede opgøret bedst, og Mathias Odgaard kom frem til en fin chance, der dog blev misbrugt. Efter de første 15 minutter blev opgøret mere jævnbyrdigt dog uden de store chancer til nogle af mandskaberne, og derfor var stillingen 0-0 til halvleg.

I starten af anden halvleg fik Michael Dorf en gylden mulighed for at bringe HVA Sydthy foran, da han fik en friløber. Desværre for thyboerne blev hans lob sendt snert over mål. I stedet blev det så Sallingsund, der tog føringen, da Jakob Rolighed headede bolden i mål efter et hjørnespark. Efter scoringen havde HVA Sydthy svært ved at nedbryde Sallingsund, og et kvarter før tid scorede hjemmeholdet så igen. Et direkte frispark fra Mads Sørensen gik over muren og under Søren Rasmussen i thyboernes mål. Mads Sørensens mål blev samtidig det sidste i opgøret.

- Hvis vi var kommet foran, tror jeg, at kampen havde set anderledes ud. Da de kom foran var det som om, at vi blev bange for at tabe, siger Gotfred Schmidt.

En kamp ad gangen

Med nederlaget til HVA Sydthy blev topstriden åbnet på vid gab, men trods sæsonens første nederlag og fornyet spænding i toppen af puljen, forholder HVA Sydthy sig roligt.

- Det ville ikke være en katastrofe, hvis vi ikke rykker op, siger Gotfred Schmidt, mens de hos Sallingsund også tager tingene i små bider.

- Havde vi tabte i dag, havde vi kun haft fire point ned til stregen. Jeg synes, at det er sindssygt svært at spå om tingene i den her pulje, og lige nu tager vi en kamp ad gangen, siger Jeppe Poulsen.

Pausestilling: 0-0

Mål: 1-0 Jakob Rolighed (56). 2-0 Mads Krog Sørensen (75).