Sallingsund var bedst mod HVA Sydthy

sallingsund fc

hva sydthy

5-2

fodbold, serie 2

GLYNGØRE:Der var ikke meget gæstfrihed at spore i serie 2-opgøret mellem Sallingsund FC og HVA Sydthy, for værterne fra Sallingsund gjorde i den grad det onde ved gæsterne fra thy ved at vinde med hele 5-2. Selvom der fortsat resterer en spillerunde, så er sæsonen med stor sandsynlighed færdigspillet efter regeringens stramninger af Corona-tiltagene. Hvordan sæsonen så skal afgøres, bliver afklaret i næste uge.

- I første halvleg spillede vi dem ud af brættet, og det var klart vores bedste præstation i denne sæson, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen, mens der på HVA Sydthy-bænken var stor skuffelse at spore.

- Det var rigtig dårligt, og det var helt fortjent, at de vandt, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

Fra kampens start virkede udeholdet ikke veloplagte til opgaven, og det udnyttede hjemmeholdet til fulde ved at straffe HVA Sydthy hårdt, og til halvleg var hjemmeholdet foran med hele 4-0.

Efter pausen blev spillet fra thyboerne en smule bedre, men i det 67. minut fik Sallingsund scoret til 5-0. Mod kampens slutning fik Jonas Bojesen og Frederik Nicolajsen pyntet lidt på resultatet med to reduceringer.

- Vi tog alt for let på det, og det var meget skuffende, at vi ikke gjorde det bedre. Det var en træls måde at slutte af på, siger Elo Nyholm, der tager en pause fra trænergerningen efter denne sæson.

- I min tid som træner, har holdet været inde i en god udvikling, og pilen peger i den rigtige retning, selvom præstationen i dag ikke viser det, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 4-0

Mål: 1-0 Mikkel Primdahl (2). 2-0 Mads Krog (18). 3-0 Henrik Markussen (22). 4-0 Frederik Hyllested (30). 5-0 Mads Krog (67). 5-1 Jonas Bojesen (80). 5-2 Frederik Nicolajsen (90).