Sammenstød i tågen: Mand kørt på sygehus

NYKØBING:Torsdag morgen ved 8.40-tiden skete der et færdselsuheld i krydset mellem Nørrebro og Præstbrovej ved Nykøbing, da en varevogn ramte bagenden af en lastbil.

Uheldet skete, da lastbilen, der kom kørende ad Nørrebro ude fra rute 26, ville svinge til venstre ad Præstbrovej op mod Food Parken.

Ifølge indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab så lastbilchaufføren godt, at der kom en modkørende varevogn, som lagde an til at svinge til venstre fra Nørrebro op ad Præstbrovej i retning af Elsø, men han mente, at de to køretøjer ville kunne nå at passere hinanden.

Men i tågen kom de to biler for tæt på hinanden, og varevognen ramte bagenden på lastbilen.

Chaufføren af varebilen, en midaldrende mand, blev kørt i ambulance til tjek i Viborg.

Han var dog ikke mere skadet, end at han kunne stå ud af bilen ved egen hjælp, og en hund i bilen slap tilsyneladende uskadt.

Lastbilen kørte fra stedet umiddelbart efter, og folk fra brandvæsenet blev tilbage og ryddede vejen.