Scoring i overtiden: Bittert nederlag til Sallingsund

Struer Humlum

Sallingsund FC

3-2

Fodbold, serie 2

STRUER:Sallingsund FC jagtede lørdag vigtige point til bundstriden, da de på udebane mødte Struer Humlum i serie 2. Det lignede længe, at gæsterne ville tage de tre point, men to sene scoringer af Struer betød, at Sallingsund tabte med 2-3.

- Det var vores egen skyld, at vi ikke vandt, vi havde masser af chancer men ramte ikke målet, siger Sallingsund-spiller Frederik Hyllested.

Det startede godt for udeholdet, for i det 15. minut scorede Mads Sørensen på et flot langskud. I det 30. minut fik Struer så udlignet, men kort før pausen var Mads Sørensen på pletten igen, da han med endnu et langskud gjorde det til 2-1 kort før halvleg.

I anden halvleg blev Sallingsund ramt af en skade, og med blot en udskifter begyndte kræfterne så småt at slippe op. I det 82. minut fik hjemmeholdet udlignet i forbindelse med et hjørnespark. I kampens overtid blev nedturen så total for Sallingsund, da Struer slog til på en omstilling.

- Vi var virkelig trætte til sidst, så der var ikke så meget at give af, siger Frederik Hyllested.

Skulle det blive til en nedrykning for Sallingsund, tager det rutinerede hold også det med.

- Det vigtigste for os er, at vi hygger os, siger Frederik Hyllested.

Pausestilling: 1-2

Mål: 0-1 Mads Krog Sørensen (15). 1-1 (30). 1-2 Mads Krog Sørensen (45). 2-2 (82). 3-2 (90).