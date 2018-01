Se billederne: Den heldige bil-vinder er fundet

NYKØBING: Mange har været forbi i løbet af lørdagen for at prøve om lige netop deres nøgle kunne åbne én af de i alt 41 postkasser, som i denne weekend står fremme hos Ford i Nykøbing.

Men det blev 40 årige Lars Erik Nielsen fra Nykøbing, der til daglig arbejder som rektor på Skive Gymnasium og HF, som blev den heldige vinder af en ny Ford Fiesta.

- Jeg tænkte, at det kan ikke passe det her. Jeg har aldrig troet, at de postkasser rent faktisk kunne åbnes, smilte den ellers målløse vinder.

Begge Lars Erik Nielsens børn spiller håndbold i HF Mors og det er af dem, at han tilbage i november købte den nøgle, som viste sig at være den helt rigtige.

Igen i morgen er der åbent hos Ford fra klokken 10.00 - 16.00, hvor de sidste kan komme forbi, og tjekke om de har vundet en præmie i postkasserne eller i lotteriet. Der er stadig rigeligt med præmier i spil.