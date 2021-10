Se billederne: Højdramatisk finale ved DM i Østersåbning

NYKØBING:Stemningen er høj i Nykøbing i disse dage, hvor Østers- og Muslingepremieren løber af stablen.

Lørdag oprandt dagen for den helt store publikumsmagnet i form af DM i Champagnesabling og DM i Østersåbning.

Og stemningen i teltet var høj, allerede fra de indledende runder. Her blev klappet, hujet og piftet, mens deltagerne blev testet i både hurtighed og præcision.

Undervejs havde publikum mulighed for at købe smagsprøver på såvel østers som champagne, og der blev ivrigt gået til såvel friskfangede skaldyr som gyldne dråber.

I DM i Østersåbning var det især to velkendte skikkelser, der havde favoritværdigheden: Jesper Knudsen, der ved de seneste mesterskaber i 2019 sikrede sig mestertitel nummer otte i træk, samt Henrik Axelsen, der i 2019 var blot få hundrededele af et sekund efter Jesper Knudsens tid.

Jesper Knudsen og Henrik Axelsen fra Aarhus Tech fik følgeskab i finalen af den unge Jesper Madsen fra Anlægspavillionen i Holstebro. Jesper Madsen stillede også op i DM i Østersåbning for juniorer, hvor han opnåede hurtigste tid, men dog måtte overlade titlen til Meklas Meiland.

Der var altså lagt op til en intens finalekonkurrence. Ved finalen skulle 30 østers åbnes, og selvom det selvfølgelig tæller noget at være hurtigst, så er præcision og omhu afgørende faktorer. Det udløser nemlig strafpoint, hvis der er skaller eller blod i østersen.

I finalekampen lå deltagern fra starten tæt, da Henrik Axelsen pludselig blev ramt af et krampeanfald i armen og måtte opgive at åbne flere østers. Jesper Knudsen trak hurtigt fra den unge Jesper Madsen, og således kunne den rutinerede Danmarksmester føje den niende titel til samlingen.

Ved DM i Champagnesabling var sidste års vinder Charlotte Heiselberg fra Tholstrup Catering i København med i finalen.

Her gjaldt det for deltagerne om at sable champagnen, så knækket på halsen var nemt at hælde af, og så skulle der ellers skænkes helt eksakte mængder champagne i 16 champagneglas.

Den disciplin mestrede Søren Borbye bedst, foran Mathilde Corneliussen og Catalin Madularu.

Søndag er det et andet Danmarksmesterskab, der finder sted i teltet på havnen, nemlig DM i Østersgastronomi.