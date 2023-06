Se billederne: Skaldyr og god stemning er de store trækplastre

MORS:Solen skinnede igen i år over Skaldyrsfestivalen i Nykøbing, som afholdes i denne weekend. Fredag aften var der grillfest og skaldyrsbuffet, og hele lørdag er det så gået løs med madboder på havnen og på Kirketorvet, hvor der var musik og sjov for børn.

Ikke mindst det store telt, som Dansk Skaldyrcenter stod for, var en magnet for børnefamilier og bedsteforældre med børnebørn. Her kunne man se hummere og andre af fjordens dyr i akvarier, og børnene kunne få lov selv at røre ved krabber, søstjerner og muslinger.

Jette Horsager Rasmussen, Nykøbing, var ikke sikker på, at hun fik tid til at smage på muslingerne. Hendes børn Caroline og Christoffer var helt sikkert mere optaget af de levende dyr i rørebassinet. Foto: Bo Lehm

Skaldyrsfestivalen 2023 på havnen i Nykøbing Mors