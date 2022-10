Se de præmierede huse på Mors

NYKØBING:Vi kom ikke ud på landet, da Morsø Kommune mandag uddelte sin Arkitekturpris og sin Bevaringspris for 2022. Det vil sige, det gjorde arkitekturudvalget nok på sin besigtigelsesturné, men det endte med at udpege to villaer i Nykøbing til at modtage årets bygningspræmier.

Nybyggeri midt på Refshammer

Arkitekturprisen gik til Strandhuse 1. Her midt på den attraktive pynt Refshammer i Nykøbing Syd, ligger et nyt hus, tegnet af Klit og Bach Arkitekter i 2020-2021 til ejerparret Lisbeth og Esben Hedegaard Kristensen.

Strandhuse 1 med stor terrasse. Foto: Morsø Kommune

Huset er placeret på en kuperet hjørnegrund, og det arkitektoniske greb tager sit udgangspunkt heri. Der er således arbejdet med et markant niveauspring, som giver karakter til både boligen og haven. På samme måde er husets vinkler tilpasset matriklens geometri, hvilket åbner bebyggelsen mod den sydvestvendte og veltilrettelagte have. Huset består af tre bygningskroppe, hvoraf de to ligger på grundens nederste niveau, mens den tredje ligger højere. To af bygningskroppene har ensidig taghældning, og der skabes forbindelse imellem dem via den tredje bygning, som har fladt tag og dermed en helt anden karakter. Huset er bygget i gedigne materialer, og der er ud over niveauspring også arbejdet med forskellige rumhøjder for en spændende variation i rumoplevelsen. Derudover har arbejdet med gradueringen af åbenhed/privathed, smukke lysindfald, optimal funktionalitet og gennemarbejdede detaljer været afgørende for boligens udformning.

Hus fra 1915 i Grønnegade

Bevaringsprisen gik til en villa i bymidten. Nærmere bestemt Grønnegade 42, ejet af Lisbeth Reintoft og Lars-Erik Svensson. Huset har fået bevaringsværdien 3 i Morsø Kommunes Kulturmiljøatlas.

Huset blev opført i 1915 af guldsmed Peter Christensen. Udover guldsmederhvervet opkøbte han grunde og byggede huse – særligt under 1. verdenskrig. Heriblandt var huset i Grønnegade. Huset er bygget i stilen ”Bedre Byggeskik”, som var den fremherskende i Danmark i perioden 1915-1940. Stilen hyldede den enkle arkitektur med klassiske proportioner, de simple materialer af god kvalitet og de solide håndværksmæssige løsninger. Dog var der også plads til enkelte, dekorative elementer som f.eks. en fin gesims eller en flot hoveddør, ligesom også karnapper, frontkviste og udestuer var meget brugt. Grønnegade 42 er rig på denne form for detaljer, fremhæver udvalget.

Bevaringsprisen 2022 gik til Grønnegade 42. Foto: Morsø Kommune

Huset i Grønnegade fremstår i dag smukt vedligeholdt og med stor originalitet, hvilket har krævet en flot indsats af ejerne. Den charmerende have passer smukt til huset, og her er også lagt et flot stykke arbejde i at bevare det lille udhus, hvor fx. nye døre er tilpasset det skæve murværk. Alt sammen bidrager til et smukt helhedsindtryk.

Mere i "Jul på Mors"

Formand Meiner Nørgaard overrakte Arkitekturprisen til ejerparret, hvorimod ejerne af af det hus, der fik Bevaringsprisen, ikke kunne være til stede i byrådssalen mandag, men vil få diplom, messingplade og gave overrakt senere. Til gengæld kunne museumsdirektør og udvalgsmedlem Anders Have berette om Grønnegade 42's spændende historie. Den vil blive genfortalt i årets udgave af "Jul på Mors".