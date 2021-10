Se de uhyggelige billeder: Gys og gru trak stort publikum til Halloween-parade

NYKØBING:De henrykte børneskrig blander sig med en manisk latter, mens tonerne til Twin Peaks’ titelmelodi vælter ud af den rullende højttaler.

Udenfor byens butikker stopper de handlende til ”By Night” op med et forbløffet udtryk. De bugnende shoppeposer er kortvarigt glemt til fordel for det skue, der kryber sig frem ad Algade.

Overalt på ruten står folk tæt og strækker hals for at opleve efterårsferiens helt store tilløbsstykke.

En sortklædt skikkelse på stylter hviner og gestikulerer mod publikum, hvilket udløser endnu flere henrykte skrig, og han bliver fulgt af flere kvindeskikkelser i gamle brudekjoler med blege ansigter og sorte ringe om øjnene.

Forrest går en kvinde i hvidt, med ansigtet malet i en uhyggelig grimasse. Håret er viltert, og gennem hendes hoved stikker det, der skal ligne en stor kniv.

Til daglig er hun Gitta Malling, teaterdirektør, men i aften har hun sammen med truppen fra Limfjordsteatret forvandlet sig til et skræmmende spektakel ved årets Halloweenparade i Nykøbing.

Limfjordsteatret står bag aftenens hårrejsende parade, og faktisk er Mors blevet kendt langt ud over øens grænser for at give den fuld gas i efterårsferien med Halloween.

Onsdagens parade er efterhånden tradition, og årets udgave blev afviklet under nogle for årstiden meget gunstige vejrforhold.

Men faktisk har fejringen af den hyggelige uhygge været tydelig i Nykøbings gågade i et stykke tid, for der er blevet arbejdet hårdt på at skabe den helt rigtige gennemførte og stemningsfulde oppyntning.

Lyskæder med græskarhoveder, fugleskræmsler og endda en kirkegård er dukket op i bybilledet.

For hvad er en Halloweenparade uden det helt rigtige bagtæppe af gys og gru, der kan sætte den rigtige stemning?

Har man lyst til endnu mere uhygge, kan man også få sig en god forskrækkelse, når Støberimuseet fredag byder velkommen til ”Gys på Den Gamle Fabrik”.

Bag arrangementet på Støberiet står en gruppe frivillige, der er udgjort af blandt andet mennesker fra døgn, bo og dagtilbud inden for voksensocialområdet i Morsø Kommune.

Der er mange opgaver, der skal gå op i en højere enhed, for at komme godt i mål med Halloween, og derfor er de frivillige hænder afgørende for, at ugen kan forløbe som den skal. Arbejdet med årets udgave gik faktisk allerede i gang lige før sommerferien.