Se de vilde billeder: Her rimer motionsdag på mudderræs

NYKØBING:Overalt i landet holdt skoleelever fredag motionsdag, inden efterårsferien satte ind.

På Dueholmskolen i Nykøbing var det en ganske anderledes én af slagsen:

Her var nemlig mudder på skoleskemaet.

Selvom oktoberblæsten pustede til, kunne den ikke overdøve latteren, der blandede sig med begejstrede hvin og skrig, da eleverne én for én plumpede ud i det iskolde, grumsede vand i skoledammen. Tiltagende mudrede, men de store smil på ansigterne var ikke at tage fejl af.

”Mudrace”, eller på dansk mudderræs, er blevet en tiltagende populær disciplin når det kommer til motionsløb i Danmark. Et løb, hvor ruten er lagt sådan, at man med vilje skal gøre sig så beskidt som muligt, og det er lig med sjov for såvel børn som barnlige sjæle.

Inspireret heraf havde en gruppe entusiastiske lærere konstrueret en rute på halvanden kilometer på plænen ved skolen, hvor eleverne blev udsat for forskellige forhindringer. Selvfølgelig sikkerhedstestet, og med voksne posteret undervejs.

Blandt andet skulle børnene undervejs forcere store halmballer, glide ned ad en rutschebane med skum og sidst men ikke mindst vade gennem dammens tiltagende mudrede vand.

Mange elever nøjedes ikke bare med én eller to ture gennem forhindringsløbet. Også lærerne var med på sjov, og skoleleder Lars Zedlitz Alberg løb selvfølgelig også med.

- Det er skønt at se, at børnene er så glade. Til daglig er jeg jo ikke med ude i klasserne, så det her er en velkommen anledning til at have lidt sjov med dem, siger Lars Zedlitz Alberg.

For to år siden havde Dueholmskolen ”mudrace” for første gang, men i år var løbet større end nogensinde, med lokale sponsorer, der havde sørget for halm, dæk og gamle biler til rutens forhindringer.

- Da jeg kom til, havde vi en ganske almindelig motionsdag som andre steder, hvor man kunne løbe eller gå de sædvanlige fem eller ti kilometer, og børnene gad det ikke, fortæller Lars Zedlitz Alberg og fortsætter:

- Med ”mudrace” bliver motionsdagen en leg, og det kan få flere til at være med og have det sjovt, også selvom de måske ikke almindeligvis er så vilde med sport.

Ovenpå sådan en omgang griseri kan man godt komme til at trænge til noget sødt, og inden Dueholmskolens elever kunne ønske hinanden ”god efterårsferie” og tage trætte hjem til mor og far, så var der 1000 romkugler, der skulle sættes til livs.