Se de vilde billeder: Ungerne sendt på ferie med bad i mudder, skum og farver

NYKØBING:Det startede, med skoleleder Lars Zedlitz Albergs ord, som "en tosset idé".

Men det viste sig ikke at være så tosset endda at gøre det traditionsrige motionsløb før efterårsferien til en mudret og våd, men også skumfyldt, farvestrålende og festlig begivenhed. Og fredag kunne elever, lærere og forældre på Dueholmskolen i Nykøbing for fjerde år i træk gå på efterårsferie efter en omgang mudderræs - eller mud race, som det hedder på nudansk.

Skoleleder Lars Zedlitz Alberg giver ordet til en af deltagerne i mudderræset.

Ræset var i år afslutningen på en temauge med olympiske lege, der blev indledt med, at en tidligere OL-deltager, svømmeren Karoline Sørensen fra Thisted, tændte den olympiske flamme. På tværs af klassetrin blev alle skolens 900 elever delt ind i 22 nationer, som torsdag dystede mod hinanden i nogle alternative olympiske discipliner som æggekast og ringridning på rullebræt.

Fredag var forældrene så inviteret til en åben skoledag med frokost fra streetfoodboder, inden løbet over middag blev skudt i gang.

Løbet var et mudderræs, men også et lysshow.

Streetfood-indslaget var nyt, men ellers var konceptet det samme som tidligere år - bare lidt større på en række punkter. Så ud over et mudderbad gik ruten igen i år igennem blandt andet skolens sø, henover halmballer og en gammel bil og igennem en container med korn.

Iført hvide T-shirts blev deltagerne ikke bare våde og mudrede - de blev også udsat for skumbad og farvestrålende sprøjt. Undervejs var der opbakning fra de af de fremmødte forældre, som ikke selv løb med.

Igen i år gik løbet igennem Dueholmskolens skolesø.

Er det det, der skal til for at få ungerne ud at løbe?

- Jeg ved ikke om det er det, der skal til. Vi kunne sikkert godt få dem ud at løbe på en anden måde. Men når man har det sjovt, samtidig med at bevæger sig, glemmer man helt, hvor mange kilometer man faktisk løber, siger Lars Zedlitz Alberg, som også selv tog nogle runder på den knap to kilometer lange rute.

- Og det er jo rygtedes til andre skoler og andre kommuner, at vi laver det her, fortæller skolelederen.

Deltagernes hvide T-shirts fik hurtigt en anden farve.

I alle tilfælde blev det på Dueholmskolen igen i år et par rigtig festlige timer, fortæller pædagog Rie Haaning Pedersen, en af de medarbejdere på skolen, der har haft ansvaret for mudderræset.

- Det er gået over al forventning, med både forældrenes fremmøde og masser af glade børn. Og med mudder, farvekanoner, skum og konfetti. Så det har været helt perfekt, siger hun.

