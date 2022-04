Sejlklub og søsportscenter har fundet hinanden

MORS:Så sent som sidste efterår var der kold luft mellem Morsø Kommune og Morsø Sejlklub & Marina. Sejlklubben ville ikke være med i kommunens storstilede byggeplaner for et oplevelses- og søsportscenter i Nykøbing, og kommunen ville ikke påføre sit eget projekt konkurrence ved at give sejlklubbens pålaner om nyt klubhus en anbefaling, der ville kunne bruges som blåstempling over for de fonde, som klubben ville søge støtte hos.

Men nu blæser forsoningens forårsvinde over havneområdet i Nykøbing. Kommunen udsender en pressemeddelelse om et samarbejde mellem parterne om det kommende oplevelses- og søsportscenter, der skal stå klart i 2025.

Hvad er der sket?

- Der er kommet en ny formand. Når noget er gået i hårdknude, kan man have brug for en pause. Så får man pludselig mulighed for at se det med nye øjne. Og der har både sejlklubben og kommunen fået øjnene op for de muligheder, der er for at arbejde sammen. Og at vi ikke bliver konkurrenter, men et supplement til hinanden, siger Ellen Philipsen Dahl.

Kommunalpolitikeren fra Demokratisk Balance blev ved konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i november ny formand for styregruppen for oplevelses- og søsportscentret.

- Det kommende center skal være en fødekæde for de involverede klubber. Det kommer til at være et mødested for en hel masse børn og unge helt op til ungdomsuddannelserne. Og hvis den interesse for friluftsliv på fjorden og maritim sport, som centrets undervisning vækker, holder ved, er det meningen, at de unge skal fortsætte ude i klubberne, siger Ellen Philipsen Dahl.

Ikke fysisk samarbejde

Den model er Jørgen Dahlgren, klubansvarlig i bestyrelsen for Morsø Sejlklub & Marina, helt på linje med:

- Det, vi havde problemer med, var ikke at samarbejde, men hvis vi skulle være en del af et byggeri, som dengang var planlagt til at ligge ved siden af vores klubhus på Holmen. Vi frygtede, at det ville gå ud over vores klubliv og den frivillighed, vi er baseret på. Nu er der nye toner. Nu er der ikke længere lagt op til et fysisk samarbejde, men derimod omkring tilgangen af unge mennesker, og det vil vi meget gerne være med i, siger Jørgen Dahlgren.

Det er ingen hemmelighed, at sejlklubben trænger til et generationsskifte i medlemskredsen.

- Når centret kommer og får gang i en række søsportsaktiviteter, vil vi gerne medvirke til at børn og unge får prøvet at sejle. Hvis de unge mennesker så ønsker at fortsætte med sejlsport på konkurrenceplan, er vi jo en klub, der kan facilitere det som medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion, siger Jørgen Dahlgren.

Men hvad med konkurrencen mellem kommune og klub om at bejle til fonde og andre pengekasser for at få finansieret byggeplaner? Sejlklubbens projekt for et nyt klubhus for medlemmer og gæstesejlere er fortsat aktuelt, og kommunens centerbyggeri er også afhængigt af ekstern finansiering.

Morsø Sejlklub & Marina har planer om at bygge dette nye klubhus, tegnet af Laura Mazanti, Karm Arkitektur. Foto: Bo Lehm

- Den nye placering af oplevelses- og søsportscentret på Nordhavnen gør, at der ikke længere er forvirring om, hvad der er hvad. Samtidig er både sejlklub og lystbådehavn og det kommende center dele af den nye samlede plan for Nykøbings havneområde. Vi søger ikke penge til det samme, men til dele af en samlet plan. Når vi fra kommunens side går ud og søger støtte til vores center, vil vi nævne sejlklubben som en aktiv partner, og derved spænder vi ikke ben for hinanden, siger Ellen Philipsen Dahl.

Jørgen Dahlgren er enig:

- Vi der også muligheder i at få støtte fra kommunen til vores ansøgninger. Og vi vil koordinere vores respektive ansøgninger, så de ikke overlapper. Nu kan vi i højere grad tilpasse vores projekt til det, der kommer på Nordhavnen, fort vi er jo ikke interesseret i at bygge det samme. Sejlklubbens hovedfokus er at få et nyt mødelokale i den udvidelse, vi har i tankerne, siger Jørgen Dahlgren.