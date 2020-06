Sejr til Sallingsund

HURUP:Lørdag eftermiddag tørnede to unge mandskaber i skikkelse af Sallundsund FC og Hurup IF sammen på sidstnævntes hjemmebane.

Anledningen var anden runde af erstatningsturneringen, som udspiller sig over tre spillerunder frem til sommerferien.

Kampen vindere blev mandskabet fra Sallingsund, der fik vendt kampen til deres fordel med to scoringer af Mikkel Primdahl efter pausen.

- For humøret var det en rigtig god kamp at vinde, fordi vi følte, vi var helt væk i første halvleg, sagde Sallingsundtræner Jeppe Poulsen.

Hurup var bedst fra start

I kampens første minutter var det klart hjemmeholdet fra Hurup, der havde taktstokken.

Sallingsund lignede ikke et hold, der havde saft nok i benene til at spille op mod hjemmeholdet.

- Vi stod alt for langt fra vores markeringer, og vi kunne næsten ikke lægge en aflevering, siger Sallingsundtræneren, der måtte se sit mandskab komme bagud efter 12 minutters spil.

Hurups Kristian Rasmussen brød fri på kanten og smed en bold i feltet, som Jonas Christensen sikkert skød i netmaskerne til 1-0.

Hurup nervøse for skader

Kun 25 minutter skulle der gå, før Huruptræner Elo Nyholm foretog den første udskiftning.

Dette skulle vise sig langt fra at være den sidste, for Huruptræneren var nemlig mere end flittig med at fordele kræfterne mellem sine spillere.

- Jeg var simpelthen så nervøs for skader, så vi skiftede nærmest ud hvert femte minut, sagde Elo Nyholm, der måtte tage med, at det gik gevaldigt ud over thyboernes spil.

- Det brød rytmen konstant, sagde Elo Nyholm, der ved pausen forsat var i front med 1-0.

Primdahl til undsætning

Efter pausen begyndte Sallingsund stille og roligt at få gang i bentøjet, og efter 65 minutters spil kom de frem til kampens andet straffespark. Det første blev på det groveste misbrugt af Morten Poulsen før pausen.

Mikkel Primdahl var dog sikker, da han gik frem til kuglen, og uden tøven smadrede han den ind bag Hurups målmands til udligningen 1-1.

Cirka 20 minutter senere var selvsamme Mikkel Primdahl igen på pletten, da han med en blanding af ballen og hoften fik skubbet et rodet mål i kassen til slutstillingen 2-1 til Sallingsund.

- Det var rigtig godt. I anden halvleg sad vi meget bedre på kombinationsspillet, og vi spillede faktisk noget godt fodbold, sagde Sallingsundtræner Jeppe Poulsen.

I Hurup-lejren var der, ikke overaskende, ikke den samme positive stemning efter slutfløjtet.

- Vi skiftede for meget ud, og så lavede vi nogle fejl, vi ikke plejer at lave. Det er altid træls at tabe. Uafgjort havde været fint, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 1-0.

Mål: 1-0 Jonas Christensen (12), 1-1 Mikkel Primdahl (65), 1-2 Mikkel Primdahl (86).