Sejren kom i hus: U19-drenge skal til DM

AARHUS:Der var pres på HF Mors U19 onsdag aften, der spillede sidste kamp i Drengeligaen på udebane mod Aarhus Elitehåndbold. Morsingboerne skulle bruge point for at sikre sig en af de to øverste pladser, som giver adgang til DM. Og HF Mors leverede en overbevisende indsats og vandt 32-25.

Resultatet betyder, at HF Mors ender på førstepladsen og dermed skal til DM sidst på måneden.

- Det er fantastisk, og jeg under drengene den oplevelse. De må sige nej til meget i dagligdagen for at satse på håndbold, så det er skønt, at det hårde arbejde betaler sig, siger træner for HF Mors, Flemming Hangaard.

HF Mors fik en forrygende start på kampen onsdag aften. De fik hurtigt en føring på 6-0, hvor alle scoringerne enten kom i første- eller andenbølge kontra.

Samtidig stod de godt i forsvaret og tillod kun otte mål imod i første halvleg.

- De har mange duelspillere, men vi fik lukket fuldstændig ned for dem. I angrebet spillede vi med stor tålmodighed og masser af tempo, siger Flemming Hangaard.

Da de to hold gik til pause, havde HF Mors en solid føring på 19-8.

- I pausen snakkede vi om, at vi bare skulle fortsætte, men det lykkedes vi ikke helt med, siger Flemming Hangaard.

I anden halvleg ændrede Aarhus Elitehåndbold til et mere offensivt forsvar. Det stressede gæsterne en smule, og HF Mors begyndte at lave flere fejl.

Dog kom hjemmeholdet aldrig tættere på seks mål, og sejren til HF Mors var aldrig i fare. Det endte med en sejr på 32-25 til HF Mors.

- Vi frygtede, at der ville være for mange nerver, fordi vi skulle bruge et point. Men drengene satte sig fuldstændig på kampen i første halvleg, så selvom anden halvleg blev rodet, var der ikke tvivl om udfaldet, siger Flemming Hangaard.

HF Mors slutter på førstepladsen i Drengeligaen med 38 point. Det samme pointantal har Skanderborg Håndbold på andenpladsen.

Udover HF Mors deltager Skanderborg Håndbold, FIF og GOG også ved DM, som spilles i Svendborg.

- Umiddelbart er det meget lige mellem de fire hold, men vi vil gøre alt for at vinde, siger Flemming Hangaard.