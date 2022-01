Seks kvinder fra Mors og Thy mødes i et kunstlaboratorium

THY-MORS:Hvad sker der, når seks kvinder, som arbejder med billedkunst, mødes for at dele oplevelser, viden, streger og farver i en kreativ proces?

Det skal undersøges i perioden fra 5. til 13. februar, hvor seks billedkunstnere fra Mors og Thy vil arbejde sammen og hver for sig i Morsø Kunstforenings lokaler på Holmen i Nykøbing.

Stinne Møller-Hansen, billekunstner fra Nykøbing, har fået ideen til det, hun kalder et kunstlaboratorium. Og hun har inviteret de fem andre - Mette Elimar Jensen, Anette Qvist Hvidbjerg og Anja Korsgaard fra Mors samt thyboerne Vivi Christensen og Dorte Kjær.

- Vi kan måske ikke leve af at lave kunst, og vi er ikke nødvendigvis en del af samtidskunstens inderkreds. Men vi har alle arbejdet seriøst med billedkunst livet igennem, fortæller Stinne Møller-Hansen.

De seks har lånt Morsø Kunstforenings lokaler i en periode, hvor kunstforeningen ikke selv holder udstilling. På de af udstillingsrummets vægge, der vender ind mod et depot midt i lokalet, skal de seks kunstnere arbejde med et fælles kunstværk.

- Der bliver sat papir op på alle væggene. Så arbejder vi i måske et kvarter, inden vi flytter. På den måde kommer vi til at arbejde på hinandens ting, fortæller hun.

Der skal tillige produceres et tredimensionelt værk, sat i gang af Mette Elimar Jensen. Men de seks får også mulighed for at lave individuel kunst i løbet af kunstlaboratoriets første uge.

Fra fredag 11. til søndag 13. februar er der så åbent for publikum i laboratoriet. Der holdes ikke fernisering, men søndag eftermiddag derimod en ”finisage”, hvor projektets afslutning markeres med vin, småkager og artist talks.