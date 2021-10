Seks måneder til skiftedag: Nyt firma forbereder overtagelsen af akutkørslen i store dele af Nordjylland

NORDJYLLAND:Om seks måneder kommer der til at stå et nyt firmanavn bag på ambulancerne i Thy, Jammerbugt, Mariagerfjord, Vesthimmerland og på Mors.

Premed, der er stiftet i Danmark i 2018 men i dag ejes 80 pct. af den finske ambulanceoperatør 9Lives, skal varetage kørslen i Nordjylland fra 1. april 2022, i tæt samarbejde med Region Nordjylland.

Og selvom der endnu ikke er megen forandring at skue på overfladen, så bliver der lige nu arbejdet koncentreret for at få alle detaljer på plads, inden skiftedagen oprinder.

Det fortæller direktør i Premed Anders Vikke:

- Vi har måske ikke været så tydelige i vores kommunikation overfor borgerne i Nordjylland endnu, men det skyldes, at vores fokus lige nu er fuldt ud på rekruttering.

Premed skal bruge 155 ambulancereddere, der skal betjene 25 spritnye ambulancer og seks patienttransporter, der lige nu er ved at blive bygget op hos Ambulanz Mobile i Tyskland.

- Vi har efter sommerferien åbnet for, at de reddere, der er ansat i de områder, vi skal drifte fremadrettet, kunne tilkendegive, om de var interesseret i en ansættelse hos os. Og det har vi fået rigtig mange tilkendegivelser på, hvilket vi er rigtigt glade for. På mandag indleder vi de personlige samtaler, siger Anders Vikke.

Udover jagten på mandskab har Premed også haft travlt med at finde egnede lokaler, hvor ambulancerne skal køre ud fra.

- Vi er i gang med dialog med Falck om overtagelse af deres nuværende lokaler, men det bliver et fåtal. Derudover har vi fået en fantastisk modtagelse af det lokale erhvervsliv, som har hjulpet os med at finde lokaler, siger direktøren.

Afhængig af, om redderne er til stede på lokaliteten til dagsvagter eller døgnvagter, er der forskellige krav til rammerne.

- En døgnvagtstation er et hjem væk fra hjemmet, hvor der skal være toilet, bad, køkken og alle de basale nødvendigheder. Vi vægter gode forhold for medarbejderne, for de har brug for at kunne slappe af, når de kommer tilbage fra turene.

Der er mange ting, der skal falde på plads inden 1. april. For eksempel uniformerne, som Anders Vikke, der har en baggrund som redder, har været med til at teste på egen krop:

- Har man en 12 timers vagt, er det vigtigt, at man har noget tøj, der giver god komfort, så man kan koncentrere sig om opgaven.

Premed holder informationsmøde i Thy Hallen for potentielt kommende medarbejdere 6. oktober.