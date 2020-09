Sen scoring sikrede uafgjort til U19-drenge: - Korthuset væltede fuldstændigt

SKJERN:Søndag eftermiddag begyndte den nye sæson for HF Mors U19-hold i Drengeligaen, da de på udebane mødte Skjern Håndbold. Det ligende længe et nederlag til morsingboerne, men i kampens døende sekunder lykkedes det at få et point med hjem.

I første halvleg var det en forholdsvis lige affære, men da de to hold gik til pause, var det gæsterne fra HF Mors, der knebent var foran 14-13.

- Jeg synes, vi stod okay i forsvaret i første halvleg, men vi blev mødt af et offensivt forsvar og havde svært ved at finde timingen i vores angrebsspil, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Fra anden halvlegs start var det gæsterne fra HF Mors, der havde overtaget og kom foran med 22-17.

- Derfra væltede korthuset fuldstændigt. Vi smed boldene væk, tog hasarderede, ukloge afslutninger og mistede fuldstændig tålmodigheden, siger Lars Krarup.

I kampens sidste minut var Skjern Håndbold foran 26-25 og var i angreb. Men HF Mors gik op i et helbanepres, og det fik hjemmeholdet til at begå en teknisk fejl. Gæsterne tog en timeout og aftalte hvordan det sidste angreb skulle udføres. Og med få sekunder igen blev angrebet sat op til højrebacken Anders Hyldal, der scorede til 26-26.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeligaen

Skjern Håndbold

HF Mors

Resultat: 26-26

Pausestilling: 13-14

Mål: Viktor Bergholt (6), Mikkel Damgaard (4), Anders Svarrer (3), Mikkel Krog (3), Anders Hyldal (2), Niklas Jensen (2), Gustav Carstens (2), David Brask Sørensen (2), Mads Svane Knudsen (1) og Sigurd Jensen (1)