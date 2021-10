Sallingsund FC sendt ned med nederlag

Sallingsund FC

Team Tangen

2-5

Fodbold, serie 2

GLYNGØRE:I sidste sæson kæmpede Sallingsund FC med i toppen af serie 2, men i denne sæson har skader og dårlig form haft negativ indvirkning på præstationerne. Således var Sallingsund allerede sikre på at rykke ned inden sidste kamp i sæsonen på hjemmebane mod Team Tangen. Sallingsund fik dog ikke den ønskede afsked med serie 2, for det blev nemlig til et nederlag på 2-5.

- De havde nemt ved at komme igennem til scoringer, og efter pausen gik gassen af ballonen for os, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

Allerede efter 10 minutter kom Sallingsund bagud, men i det 20. minut fik Ras Haaning udlignet på straffespark.

I anden halvleg tabte hjemmeholdet totalt pusten, og Team Tangen fik scoret yderligere fire gange. Kort før slutfløjt fik Morten Kjeldgaard pyntet lidt på resultat, da han huggede bolden knastørt i mål til slutstillingen 2-5. Dermed fik Sallingsund altså afsluttet deres tilværelse i serie 2 med et nederlag.

- Vi havde godt set nedrykningen komme for noget tid siden, så vi har haft masser af tid til at bearbejde den. Det her har været en halvsæson til glemmebogen, siger Jeppe Poulsen.

Pausestilling: 1-1

Mål: 0-1 (10). 1-1 Ras Haaning (20). 1-2 (55). 1-3 (65). 1-4 (80). 1-5 (85). 2-5 Morten Kjeldgaard Andersen (87).