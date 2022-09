Seniorrådsformand om spareplan: - Trist at det igen er de ældre og børnene, der skal holde for

MORS: - Jeg kan ikke sige andet, end at det er enormt trist, at det igen er de ældre og børnene, der skal holde for.

Sådan lyder det fra Hanne Haaning, formand for seniorrådet i Morsø Kommune, i en kommentar til det budgetforlig, som en enig kommunalbestyrelse indgik i fredags. Ligesom de fleste andre morsingboer fandt hun først ud af, hvad forliget indebærer, da Morsø Kommune tirsdag eftermiddag offentliggjorde aftalen og listen over besparelser i overskriftform.

- I seniorrådet havde vi kun fået at vide, at der skulle spares, og at der var udarbejdet et sparekatalog, et modbydeligt sparekatalog, men vi fik ikke at vide, hvad det indeholdt, siger hun.

Seniorrådet havde på det seneste møde også fået at vide, at der var 25 ledige plejehjemsboliger i kommunen, så at det nu er endt med en beslutning om, at Vejerslev Ældrecenter skal lukke, det kommer ikke helt bag på formanden.

- Man kan sige, at Vejerslev Ældrecenter er det center, hvor bygningerne er ældst, og når der står ledige stuer på de nyere plejecentre, så er det bedre at få stuerne fyldt op der. Vi har jo ikke pengene. Hvis det var sådan, at kommunen havde fået de penge, vi egentlig skulle have, så havde det set helt anderledes ud, siger Hanne Haaning. Hun tilføjer:

- Det positive er, at vi har beholdt MOA (mobilt omsorgs- og aktivitetsteam, red.), godt nok lidt reduceret, og at borgerne har beholdt rengøring hver 14. dag og klippekort. Det, synes jeg, er vigtigt. Og så skal vi stadigvæk huske på, at vi hidtil har haft en bedre service end gennemsnittet på landsplan. Men det er aldrig rart at skulle af med noget.

Hanne Haaning oplyser, at seniorrådet snarest skal mødes for at diskutere budgetaftalen ordentligt igennem og formulere et høringssvar.

- Vi skal jo prøve at påvirke det og komme med nogle gode argumenter, siger hun.

Medarbejdere til samtale

Der er 14 beboere på Vejerslev Ældrecenter lige nu, oplyser Ann Lisbeth Martinussen, chef for center for ældre, sundhed og rehabilitering i Morsø Kommune. De bor i den ældste del af plejecentret, hvor der er 16 pladser. De 10 pladser i det gamle demensafsnit benyttes i øjeblikket af ukrainere.

- Det allervigtigste lige nu er, at vi får en god og tryg proces for beboerne, siger ældrechefen og fortsætter:

- Det næstvigtigste er, at personalet oplever at blive inddraget og have indflydelse. Vi håber, at vi kan få omplaceret de berørte medarbejdere andre steder i organisationen. Det, vi gør i forhold til det, er, at vi tager en individuel snak med hver enkelt medarbejder, så vedkommende kan fortælle, hvor de kan se sig selv henne, og så prøver vi at lave et match. Vi vil være så kreative i det, som vi overhovedet kan være, for vi har brug for de gode folk. Samtalerne går i gang allerede på mandag, og vi håber rigtig meget, at alle brikkerne falder på plads.

Ann Lisbeth Martinussen oplyser i øvrigt, at de allernyeste tal er, at der faktisk er hele 29 ledige plejehjemspladser i Morsø Kommune.

- Jeg kan ikke sige, hvad der gør det. Der er ikke ændret på visitationskriterierne. Men måske er boligmassen på Mors blevet bedre, så flere kan se sig selv i eget hjem, gætter hun.

Det er i forbindelse med budgetaftalen besluttet, at der skal igangsættes en grundigere analyse af fremtidige behov på hele ældreboligområdet i Morsø Kommune.

Et tab for byen

Morten Dalstrup, formand for Vils og Omegns Beboerforening, havde ikke hørt nyheden om den planlagte lukning af Vejerslev Ældrecenter, da Nordjyske fangede ham på telefonen tirsdag først på eftermiddagen. Hans umiddelbare reaktion er, at det er et tab for byen.

- Det er da træls. Jeg tror da godt, at vi vil kunne bruge bygningerne til noget fornuftigt, for vi mangler et sted at kunne samles indendørs, men jeg synes, at det er et større tab at miste ældrecentret med de arbejdspladser og det liv, det giver, siger han.

Han forventer, at borgerforeningen vil gå aktivt ind i den kommende proces med at finde ny anvendelse for bygningerne.